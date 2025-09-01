本周開盤前 五件國際事不可不知

受人工智慧（AI）概念股拖累，美國股市上周五（29日）自歷史新高回落。本周公布的8月就業報告，將成為美股能否守住歷史新高的重大關卡，而9月向來是美股表現最差的月份，挑戰更大。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

AI股失色！美股高檔回落下月挑戰大 市場關注8月就業報告

費城半導體指數周五大跌3.2%，為4月中以來最重跌幅；科技股為主的那斯達克綜合指數跌1.2%，影響所及，道瓊工業指數和標普500指數分別下跌0.2%和0.6%。晶片公司邁威爾（Marvell）因資料中心營收不如分析師預期，股價暴跌18.9%，美銀隨即將評級從「買進」調降至「中立」。戴爾大跌8.9%，因獲利展望不如預期，反映伺服器利潤不佳。

此外，輝達（NVIDIA）本周對中國大陸銷售前景釋出變數，上周五大跌3.4%，連跌三天且愈跌愈重，周線跌2.1%，為5月以來最大單周跌幅。台積電（2330）ADR上周五也下挫3.1%，周線跌0.9%。

幾乎所有與AI熱潮相關的大型股上周五都重挫，不單台積電ADR、輝達、超微（AMD）跌幅均在3%以上，資料中心基礎設施供應商CoreWeave到散熱解決方案供應商Vertiv也都下挫。

瑞穗證券分析師歐瑞根（Dan O'Regan）報告指出，AI這波拋售原因很多，除輝達上周三公布財報後股價陷入低迷，許多AI的利空消息也引發關注。

華爾街日報報導，阿里巴巴已開發出一款AI晶片，可能成為輝達H20晶片的替代選項。此外，美國商務部將取消原先允許三星電子、SK海力士和英特爾大陸子公司從中國大陸採購美國晶片製造設備的許可。

隨著美股周一因勞動節假期休市，投資人目光轉向即將到來的9月--歷來美股表現最差的月份，而9月頭一份重大經濟數據就是就業報告。

川普對等關稅法院判違法 將給予寬限期至10月14日 汽車、鋼鋁類不受影響

美國聯邦巡迴上訴法院29日判定，川普的對等關稅等大部分關稅政策違法，認為川普發動貿易戰援引的國際緊急經濟權力法（IEEPA），並未授與用行政命令便能課徵關稅的權力，但給予寬限期，讓這些關稅措施可維持到10月14日，川普政府可上訴至最高法院。

聯邦巡迴上訴法院這項裁決以7比4通過，支持下級法院做出的原本判決。多數法官認為，川普已逾越IEEPA賦予的權限。因此，仰賴該法實施的10%基準關稅，以及對等關稅，乃至對中加墨課徵的芬太尼關稅等一系列額外關稅，都被認定違法。至於汽車、鋼鋁等關稅，是根據別的法源，未受影響。

美國憲法規定國會才擁有向他國課徵關稅的權力。川普則援引1977年的IEEPA，宣稱美國對外貿易逆差已構成緊急狀態，因此總統有權制定關稅政策。

習近平會莫迪喊「龍象共舞」習明將會晤普丁

上海合作組織天津峰會於昨（31）晚揭幕，大陸國家主席習近平與印度總理莫迪也在昨日舉行會見，習近平強調「實現龍象共舞，應當是中印雙方的正確選擇」。這次會晤恰逢美國對印度施加高額關稅之際，莫迪也宣布恢復中印直航的計畫，成為雙邊人員往來措施的重要突破。

俄羅斯總統普丁昨日亦乘機抵達天津出席峰會，預料將在明（2）日與習近平會面，並參加中共九三閱兵。普丁此次率領「規模龐大、意義重大」的代表團同行，成員包含三位副總理、十餘位部長、多位國企和大型企業負責人。央視指出，普丁此訪進一步彰顯了中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的高水平，雙方會談議程包括與美國的關係及烏克蘭問題等。

印尼、泰國「政」盪 東南亞兩大新興市場股市蒙塵

東南亞兩大新興市場印尼及泰國的股市前景，正蒙上政治動盪陰霾，印尼抗議延燒全國，迫使總統普拉伯沃取消訪陸行程，出面喊話表示會聆聽人民憂慮，國會也取消引發眾怒的豐厚「自肥」補貼，泰國也將出現權位爭奪戰，推升股市的風險溢價。

印尼股市指數上周五（8月29日）下跌1.5%，跌幅為全球股市之最；泰國股市下跌1.1%，也位居全球股市後段班。

印尼抗爭起源於政府增稅並縮減支出，高通膨對低所得家庭造成不成比例的衝擊，國會卻通過給予議員比最低工資高出近九倍的豐厚「自肥」房屋補貼，引發抗爭，在一名機車騎士於抗議現場遭警方車輛輾斃後，抗爭愈演愈烈。

在泰國，原任總理貝東丹下台後，諸多政治人物競逐總理職位，政局陷入混亂。泰國股市原先靠著股價偏低，加上央行可能降息，使一些國際基金原本有意轉進泰股，現在卻因為政局而遭遇逆風。泰國幾十年來一直未能克服政治爭鬥，經濟成長比鄰國緩慢。

美晶片設備銷陸須逐件申請許可 SK海力士、三星告急…美光受惠

川普政府公告將撤銷南韓三星電子與SK海力士在中國大陸營運使用美國技術的豁免，生效後須逐件申請許可，才能將美國半導體設備進口至大陸。

彭博分析指出，SK海力士及三星有一大部分DRAM和NAND產能在中國，設備的升級與維護將受限，增加長期全球記憶體供應緊縮的風險，但美國記憶體大廠美光（Micron）可能受惠。