Fed新理事任命牽動降息 川普提名米倫 人事聽證會4日登場

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國總統川普的Fed理事米倫人事聽證會，以及8月就業報告被視為Fed 9月是否及如何降息關鍵。（路透）
全球金融市場本周將關注兩件牽動聯準會（Fed）9月降息前景的事件，包括美國總統川普的Fed理事米倫人事聽證會，將在4日登場，以及美國8月就業報告將於5日出爐，被投資人視為Fed 9月是否及如何降息的關鍵。

聯邦參議院銀行委員會將在9月4日舉行米倫的人事聽證會，目標為加快確認米倫接任Fed理事到明年1月底的人事案。若參院確認速度夠快，米倫將加入Fed預定9月16-17日的利率決策會議，由於他無疑將支持降息，降息陣營再添一名大將。

另一個關鍵是8月就業報告。根據經濟學者預測，8月非農就業人口將增加約75,000人，為連續第四個月就業增加人數低於10萬人，為2020年疫情爆發以來最弱的四個月，失業率則將升到4.3%，為近四年來高點。

8月就業報告可能偏弱的原因有二，首先是過去30年來，8月就業向來低於市場預估，其次是Fed理事沃勒指出，幕僚從每周ADP民間就業人數所推算的指標顯示，就業市場7月中以來已進一步惡化。

分析師指出，若實際就業數字疲軟，9月降息將更加篤定；但若就業大增，可能動搖市場對降息的信心。

投資人本周也將聚焦多位Fed官員的公開發言，包括立場鷹派且今年都有投票權的聖路易聯準銀行總裁穆薩林、芝加哥聯準銀行總裁古斯比。

