富爸爸作者清崎：歐洲市場已完蛋 美國也危在旦夕 快投資「三種」資產
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎31日在X發文，表示歐洲市場已完蛋，美國也危在旦夕，強烈建議民眾買進黃金、白銀與比特幣。
他寫道：「歐洲市場已經完蛋。法國民眾即將發動另一場大革命。他們準備拿出斷頭台，人頭將落地，原因是法國可能被迫宣告破產。」
「債券並不安全，而美國如今是全球史上最大的債務國。自從2020年來，美國公債已下跌13%，金融規劃師仍鼓吹股六債四的配置相當安全」，「難道他們沒有道德良知嗎？」
「歐洲公債下跌24%。英國公債跌幅達32%。這意味著全球經濟已對英國的償債能力失去信心。」
「德國已經完蛋...原因出在愚蠢的綠色新政能源政策。如今在德國生產汽車等產品的成本已過於高昂，因能源價格太高。德國內戰正在醞釀。」
「日本與中國大陸正在拋售美國公債，買進黃金與白銀。俄烏戰爭仍未解，數百萬人喪命，其中包括婦女與孩童。各國元首完全迷失方向了嗎？」
「正因為這種癲狂，我才持續建議各位自保...並持有黃金、白銀、與比特幣。請保重。」
EUROPE is TOAST:— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) August 31, 2025
French people are on verge of Bastille Day revolt. They’re bringing out their guiottinesand heads will roll as France may be forced to admit bankruotcy.
BONDS are not safe:
America is now the biggest debtor nation in world history.
Since 2020 American…
