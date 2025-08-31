富爸爸作者清崎：歐洲市場已完蛋 美國也危在旦夕 快投資「三種」資產

快訊

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎說，歐洲與美國市場均危在旦夕，建議民眾持有黃金、白銀與比特幣。圖片取材自X @FT__Trading

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎31日在X發文，表示歐洲市場已完蛋，美國也危在旦夕，強烈建議民眾買進黃金、白銀與比特幣。

他寫道：「歐洲市場已經完蛋。法國民眾即將發動另一場大革命。他們準備拿出斷頭台，人頭將落地，原因是法國可能被迫宣告破產。」

「債券並不安全，而美國如今是全球史上最大的債務國。自從2020年來，美國公債已下跌13%，金融規劃師仍鼓吹股六債四的配置相當安全」，「難道他們沒有道德良知嗎？」

「歐洲公債下跌24%。英國公債跌幅達32%。這意味著全球經濟已對英國的償債能力失去信心。」

德國已經完蛋...原因出在愚蠢的綠色新政能源政策。如今在德國生產汽車等產品的成本已過於高昂，因能源價格太高。德國內戰正在醞釀。」

「日本與中國大陸正在拋售美國公債，買進黃金與白銀。俄烏戰爭仍未解，數百萬人喪命，其中包括婦女與孩童。各國元首完全迷失方向了嗎？」

「正因為這種癲狂，我才持續建議各位自保...並持有黃金、白銀、與比特幣。請保重。」

