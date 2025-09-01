川普次子 要布局亞洲

美國總統川普次子艾瑞克‧川普（Eric Trump）表示，他執掌的加密貨幣業者World Liberty金融公司（WLFI）正著眼布局亞洲市場，包含可能和一家香港穩定幣發行商合作，也對日本市場感到興趣。

41歲的艾瑞克受訪時稱讚亞洲「在數位資產的表現非常傑出」。

他提到WLFI的未來規劃時表示，「我們正在推動一項舉世成長最快的加密貨幣計畫」，「我們正在全亞洲、中東，當然還有美洲，推行這項計畫…我們將重新定義全球金融」。

WLFI 4月發行與美元掛鉤的穩定幣USD1，已可在多家加密貨幣交易所交易，至今以USD1進行的交易已超過500億美元。

艾瑞克和WLFI共同創辦人佛克曼（Zak Folkman）表示，已和一家香港穩定幣發行商見面，正在討論潛在合作，已允許香港企業可用港幣和USD1交易。

兩人也不擔心香港穩定幣新監管規定、以中國大陸可能發行人民幣穩定幣所帶來的競爭，反而認為不同種類穩定幣間的關係應該是互補，是能建立更有效率全球金融的機會。