航商突圍急尋中國以外資金來源 規避美港口費

許多獲得廣泛行程中國大陸資金的航運公司，都正趕忙尋找中國大陸以外的資金來源，以避免川普政府新規10月中生效後，停靠美國港口時可能需繳交數百萬美元的港口費。

英國金融時報（FT）報導，在中國大陸機構提供給航運業者的1,000億美元融資中，很大一部分是「售後回租」的協議。

船運業者擔心，根據美國預定10月14日生效的新規，這類安排恐怕會導致與中國大陸沒有關聯的船舶，也將被視為中國大陸擁有的船舶，因而正尋找替代資金來源。

根據草案，新規生效後，多數中國大陸擁有的船隻在停泊美國港口時，每淨噸將被收取50美元，且將逐步從明年4月起的兩年內，提高到140美元。

這將意味著即便是約2萬淨噸這類相對小型的貨櫃船，10月起每次停靠美國港口可能必須支付約100萬美元，之後將提高至約280萬美元。

大約10萬淨噸的超大型油輪（VLCC）10月起須支付約500萬美元，之後提高至約1,400萬美元。