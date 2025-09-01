奢侈旅遊業瞄準幣圈富豪 私人飛機、豪華郵輪開放加密幣付款

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
比特幣榮景所創造的年輕世代超富旅客，對豪奢旅遊的需求攀升，業者紛紛開始接受加密幣付款。（美聯社）
最近的比特幣熱潮已造就新一批超級富豪旅客，促使愈來愈多的私人飛機及超豪華遊輪營運商，開始接受加密貨幣付款。

英國金融時報（FT）表示，私人專機公司Flexjet總裁瑞西說，Flexjet旗下的FXAIR公司已因為富裕年輕客戶的「龐大」需求，開始接受加密貨幣付款。FXAIR從鄰近倫敦的法恩堡（Farnborough）機場出發，飛往紐約市的行程，要價高達約8萬美元。瑞西說，Flexjet近幾個月的預訂量大增，幣圈的年輕企業家想搭更大的飛機飛到更遠的地方。

美國總統川普大力支持加密貨幣發展，矢言將美國打造為「加密貨幣之都」，帶動比特幣價格最近衝上12.4萬美元的歷史新高，加密貨幣交易所Coinbase及穩定幣營運商Circle等公司的股價也創新高。

豪華旅遊顧問公司PC Agency總裁查爾斯表示，幣圈富豪正向私人飛機、豪華旅館或高級郵輪一擲千金。

船員與客人比例1比1的超奢遊艇俱樂部SeaDream，也在川普1月上任期不久就接受比特幣支付。

知情人士表示，許多新進富豪認為，精品「與戴著白手套、拿著金鏡子的男僕無關，而是選擇的自由」，因此提供這些富豪用加密貨幣付款的選項。

口袋夠深的年輕企業家已帶動全球奢華旅行榮景。麥肯錫分析顯示，30-40歲族群2023年共花了280億美元在奢侈旅遊，且預估2028年時將增至540億美元。

