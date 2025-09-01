印尼、泰國「政」盪 東南亞兩大新興市場股市蒙塵

東南亞兩大新興市場印尼及泰國的股市前景，正蒙上政治動盪陰霾，印尼抗議延燒全國，迫使總統普拉伯沃取消訪陸行程，出面喊話表示會聆聽人民憂慮，國會也取消引發眾怒的豐厚「自肥」補貼，泰國也將出現權位爭奪戰，推升股市的風險溢價。

印尼股市指數上周五（8月29日）下跌1.5%，跌幅為全球股市之最；泰國股市下跌1.1%，也位居全球股市後段班。

印尼抗爭起源於政府增稅並縮減支出，高通膨對低所得家庭造成不成比例的衝擊，國會卻通過給予議員比最低工資高出近九倍的豐厚「自肥」房屋補貼，引發抗爭，在一名機車騎士於抗議現場遭警方車輛輾斃後，抗爭愈演愈烈，8月31日延燒全國，抗爭群眾破壞公共設施，甚至瞄準財長英卓瓦蒂與多位國會議員的住家進行洗劫，成為普拉伯沃上任近一年來的最大考驗。

普拉沃伯已取消訪問中國大陸行程，發表電視談話呼籲人民信任政府並保持冷靜，表示國會領袖已接受抗爭群眾的要求，包括取消對議員的高額補貼，並暫停出國行程。

新加坡Valverde投資合夥公司創辦人傅約翰（音譯）表示，印尼政治風險升高，將提高股市的風險溢價，給予印尼股市「減碼」評等，因為股價並未反映實際的經濟問題。Gama資產管理公司全球總體投資組合經理人戴梅洛也預期，印尼股匯債將加劇震盪。

普拉沃伯上任以來，一直以擴張經濟為優先，包括提供學生免費午餐計畫，提高市場對印尼財政前景的憂慮。但安本資產管理公司投資主管黃新耀指出，普拉沃伯的政策迄未減輕低所得民眾的經濟困境。

在泰國，原任總理貝東丹下台後，諸多政治人物競逐總理職位，政局陷入混亂。泰國股市原先靠著股價偏低，加上央行可能降息，使一些國際基金原本有意轉進泰股，現在卻因為政局而遭遇逆風。泰國幾十年來一直未能克服政治爭鬥，經濟成長比鄰國緩慢。

傅約翰對泰國股市相對樂觀，因為股價便宜，且新任總理可望刺激經濟，認為「市場對總理換人已有準備」。彭博資訊的數據顯示，8月外資淨流入印尼股市6.76億美元，泰國股市則淨流出6.7億美元。今年來泰股約下跌10%，印尼股市則上漲約11%。

在長期展望方面，新加坡Aletheia資本公司分析師尼古南指出，兩國目前的政局動盪不會「改變長期展望」，因為兩國都將寬鬆貨幣政策，且股價具吸引力。