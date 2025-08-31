快訊

「現代農夫」傍晚6點上床睡覺 照顧者從崩潰到轉念…全靠這招翻轉

投資教學退散？ 富爸爸作者清崎：我很厭惡邊教投資、邊賣產品的人士

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎表示，他對邊教投資、邊賣產品的人十分反感。擷自微博
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎31日在X發文，表示他對邊教投資、邊賣產品的人士十分反感，他自己會避開這種利益衝突。

他在貼文中，首先以自問自答的形式問道，「什麼是推銷自身相關資產？」，答案是「當一個人在推銷其相關資產時，他們已停止從事教學行為，而是在銷售」。

他說，「我常提到自己透過房地產部位賺進數百萬美元...透過舉債。當我說我在教學...而非銷售時，我沒有任何房地產或房貸要賣你」。

「正如一些人所知，我在YouTube槓上一個高調的家庭，他們時常推銷自身相關資產。」

他說，不久前，這個房地產家族在YouTube上邀請聽眾參加房地產研討會，號稱能在會中學到他們正在操作的一筆交易，還順口補了一句：「噢對了，如果來參加我們的房地產理財教育研討會，你或許能在名額售罄之前搶到這項只限『特定人士』的投資機會。」

他說，當他們用那種「噢對了，也許能幫你排進去」的口氣暗示，他感到渾身不自在，非常需要去洗個澡。他說，這就是「推銷自身相關資產」的卑劣案例。

他寫道：「我自己其實也會這麼做。我的說法是：『來玩現金流桌遊，並且教10個人玩這個遊戲。如果你真的教導10個人，你會發現自己的財商提升—因為教學相長。』」

「我不建議人們在教導我的現金流桌遊時，不是為了教學，而是意在『銷售自身相關資產』。我並不反對人們『銷售自身相關資產』，畢竟，我就是個資本主義者。不過，我很反感那些打著教學名號，實際上卻只是為了推銷，而不是為了教育的做法。」

「保重吧。我們每個人都有東西要賣，但我也希望每個人都有想要分享、想要教導的事物...好讓這個世界變得更美好。」

