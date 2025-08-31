購物代理AI崛起 電商產業迎來劇變

OpenAI、Perplexity、Google及微軟等頂尖人工智慧（AI）業者，正押注網路購物將成為代理AI的主要應用，紛紛推出AI聊天機器人在為用戶搜尋產品後、還能代為下單的新功能，並已促使網購業者重新思考銷售策略，可能翻轉規模數十億美元的電商生態。

英國金融時報（FT）報導，OpenAI已更新購物系統Operator，並更名為Agent，能在同一個瀏覽器視窗內完成任務，以購物為核心用途，例如在用戶要求系統購買烤肉晚餐及甜點的食材時，系統便導向超市網站，把必要產品加入購物車，再交由用戶完成結帳。OpenAI也計劃在ChatGPT導入整合式結帳功能，用戶無需離開平台即可完成交易，該公司則從直接完成的網購交易抽成。

Perplexity最近推出Comet代理瀏覽器，可在桌面上完成原本須開啟多項程式的功能，例如行事曆、網站及電子郵件等。微軟的「Action」功能也能根據用戶的購物要求，在網路搜尋商品。

Google新推出的「AI模式」會列出多種產品選項，最近也釋出AI產品追蹤系統，在特定產品的價格降至特定水準時，發出提醒通知。Google購物產品副總裁琳康說，這項新功能是要為消費者節省「時間與精力」，避免要開啟20個分頁研究產品的繁瑣痛苦。

賣家與品牌因而改變銷售思維，尤其重視如何讓自家產品被AI系統搜尋到、並被聊天機器人推薦。廣告主正採用新技巧，例如改用內含關鍵字的更長商品網址、或是確保商品會被權威網站提到等方式，提高被AI生成回應提及的機率。

Profound、Refine、Algolia等新創公司也崛起，讓品牌業者能夠監測自家產品在AI聊天機器人回應的能見度。Profound共同創辦人卡德瓦拉德說，消費行為正接近可能不再造訪電商網站的「轉捩點」，「AI（代理和聊天機器人）從品牌端奪走或攔截消費者」，「消費者最終只會與『回覆引擎』互動，AI代理將成為網站與網路的主要訪客」。