迎接比特幣新富！私人飛機及豪華郵輪開始接受使用加密幣付款

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
比特幣榮景所創造的年輕世代超富旅客，對豪奢旅遊的需求攀升，相關業者紛紛開始接受加密幣付款。美聯社
比特幣榮景所創造的年輕世代超富旅客，對豪奢旅遊的需求攀升，相關業者紛紛開始接受加密幣付款。美聯社

比特幣價格暴衝，造就出新的超富旅客，促使愈來愈多的私人飛機及超豪華遊輪營運商，開始接受加密貨幣付款。

私人專機公司Flexjet總裁瑞西（Kenn Ricci）告訴英國金融時報（FT），來自富裕年輕客戶的「龐大」需求，促使Flexjet旗下的FXAIR公司，開始接受加密幣付款。FXAIR從鄰近倫敦的法恩堡（Farnborough）機場出發，飛往紐約市的行程，要價高達約8萬美元。

瑞西說，最近幾個月Flexjet的預訂顯著增加，主因幣圈的年輕企業家飛得更遠、渴望更大的飛機，「我們為他們節省時間。而時間是最珍貴的奢侈品。」

美國總統川普大力支持加密幣領域，並誓言將美國打造為「加密幣首都」，帶動比特幣價格在最近幾周寫下歷史新高、來到12.4萬美元。而加密幣交易所Coinbase及穩定幣營運商Circle等公司，股價也創新高。

豪華旅遊顧問公司PC Agency總裁查爾斯（Paul Charles）表示，「那些人眼看比特幣價值狂飆，正向私人飛機、豪華旅館或高級郵輪一擲千金。」

船員與客人比例達1：1的超奢遊艇俱樂部SeaDream，也在川普展開本屆任期後不久，開始接受比特幣支付。與該公司關係親近的一名人士表示，對許多新富來說，奢侈品「與戴著白手套、拿著金鏡子的男僕無關，而是選擇的自由」，「如果你想用加密幣付款，我們會讓你這麼做。」

口袋夠深的年輕企業家，帶動了全球奢華旅行市場的榮景。據麥肯錫分析，30-40歲之間的族群，2023年共花了280億美元在奢侈旅遊上，且預估2028年該數據將達540億美元。

投資銀行傑富瑞（Jefferies）商業航太與航空主管法吉歐里（Nick Fazioli）說，比特幣與科技創業家們擁有「無限的資源、無限的金錢，與種類無限的野心」，「他們最缺的是時間」。而私人飛機意味著遊客「能在一天內造訪三個城市，還能在晚上打道回府，與家人團聚」。

購物代理AI崛起 電商產業迎來劇變

OpenAI、Perplexity、Google及微軟等頂尖人工智慧（AI）業者，正押注網路購物將成為代理AI的主要應用...

觀看破2億次！《KPOP獵魔女團》憑什麼成為Netflix史上最成功原創電影？

過去十年，網飛（Netflix）已發行數百部直接在串流平台上架的電影，卻沒有一部能造成文化熱潮，直到近期上映的《Kpop獵魔女團》（Kpop Demon Hunters），以十週內2億3600萬觀看次數...

泰勒絲婚禮也將拉高美國GDP？情感經濟鏈太威 曾被寫入Fed褐皮書

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）在IG無預警宣布婚訊，與美式足球球星崔維斯（Travis Kelce）即將步入禮堂。泰勒絲俏皮寫道：「你的英文...

Meta未獲泰勒絲等名人同意 創分身機器人調情

路透報導，美國科技巨擘Meta未經許可擅自挪用泰勒絲(Taylor Swift)、史嘉蕾喬韓森(Scarlett Joh...

美股高檔回落 下月挑戰大…市場關注8月就業報告

受人工智慧（AI）概念股拖累，美國股市上周五（29日）自歷史新高回落。本周公布的8月就業報告，將成為美股能否守住歷史新高...

