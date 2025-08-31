迎接比特幣新富！私人飛機及豪華郵輪開始接受使用加密幣付款

比特幣價格暴衝，造就出新的超富旅客，促使愈來愈多的私人飛機及超豪華遊輪營運商，開始接受加密貨幣付款。

私人專機公司Flexjet總裁瑞西（Kenn Ricci）告訴英國金融時報（FT），來自富裕年輕客戶的「龐大」需求，促使Flexjet旗下的FXAIR公司，開始接受加密幣付款。FXAIR從鄰近倫敦的法恩堡（Farnborough）機場出發，飛往紐約市的行程，要價高達約8萬美元。

瑞西說，最近幾個月Flexjet的預訂顯著增加，主因幣圈的年輕企業家飛得更遠、渴望更大的飛機，「我們為他們節省時間。而時間是最珍貴的奢侈品。」

美國總統川普大力支持加密幣領域，並誓言將美國打造為「加密幣首都」，帶動比特幣價格在最近幾周寫下歷史新高、來到12.4萬美元。而加密幣交易所Coinbase及穩定幣營運商Circle等公司，股價也創新高。

豪華旅遊顧問公司PC Agency總裁查爾斯（Paul Charles）表示，「那些人眼看比特幣價值狂飆，正向私人飛機、豪華旅館或高級郵輪一擲千金。」

船員與客人比例達1：1的超奢遊艇俱樂部SeaDream，也在川普展開本屆任期後不久，開始接受比特幣支付。與該公司關係親近的一名人士表示，對許多新富來說，奢侈品「與戴著白手套、拿著金鏡子的男僕無關，而是選擇的自由」，「如果你想用加密幣付款，我們會讓你這麼做。」

口袋夠深的年輕企業家，帶動了全球奢華旅行市場的榮景。據麥肯錫分析，30-40歲之間的族群，2023年共花了280億美元在奢侈旅遊上，且預估2028年該數據將達540億美元。

投資銀行傑富瑞（Jefferies）商業航太與航空主管法吉歐里（Nick Fazioli）說，比特幣與科技創業家們擁有「無限的資源、無限的金錢，與種類無限的野心」，「他們最缺的是時間」。而私人飛機意味著遊客「能在一天內造訪三個城市，還能在晚上打道回府，與家人團聚」。