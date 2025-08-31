觀看破2億次！《KPOP獵魔女團》憑什麼成為Netflix史上最成功原創電影？

摘要 當好萊塢沉迷於續集與改編，《Kpop獵魔女團》卻以全新故事闖出一條新路。從社群洗版、成為網飛史上觀看次數最多原創電影，再到票房奪冠，它如何做到讓全球觀眾上癮？

過去十年，網飛（Netflix）已發行數百部直接在串流平台上架的電影，卻沒有一部能造成文化熱潮，直到近期上映的《Kpop獵魔女團》（Kpop Demon Hunters），以十週內2億3600萬觀看次數，成為網飛史上觀看次數最高的原創電影，並掀起話題。

該片講述虛構的Kpop女子團體，在舞台下秘密兼職成為惡魔獵人，負責保護人類免受黑暗地下世界侵害的魔法屏障。《華爾街日報》指出，在《玩命關頭》（Fast and Furious）這類長壽電影逐漸失去吸引力，而且各大片商沉迷在電玩改編作品之際，該片是好萊塢多年來第一部完全原創，還能大受歡迎的作品。

為了回應粉絲支持，8月下旬該片甚至還在院線上映「歡唱版」，讓觀眾跟著劇情一起唱，首週票房約1800萬美元（約合新台幣5億5163萬元），是網飛首部獲得院線票房冠軍的電影。

《Kpop獵魔女團》的文化獨特性

《Kpop獵魔女團》為何可以爆紅到這種程度？美國雪城大學媒體學助理教授馬丁妮茲（Melissa Martinez）表示，該片的文化獨特性是成功關鍵因素之一。製作團隊確保內容盡可能真實，從故事細節、韓國文化元素到音樂皆遵守此原則。

《紐約時報》分析，該片歌曲琅琅上口，令人身體會情不自禁跟著搖擺、哼唱，而影片快節奏的特性，也吸引在TikTok時代成長的孩子觀看。社群媒體上到處都是粉絲們隨著音樂熱舞的影片，還有父母們坦承「入坑」的告白。

連家長也「入坑」，家庭用戶反覆觀看

因此，該片顛覆過去串流電影缺乏足夠宣傳、熱度難以持久的魔咒，反而受益於家庭用戶重複觀看，連續九週每週觀看次數都能達到2500萬次。

而電影原聲帶也打破熱門專輯首週爆紅後，銷量就迅速下滑的趨勢，到目前為止已成為2025年排行榜成績最好的電影原聲帶。加上網飛推出院線「歡唱版」電影，更延長內容生命週期。

然而，打破多項紀錄的《Kpop獵魔女團》，對網飛而言，其實是撿到寶。

被索尼放棄的動畫片，能改寫好萊塢投資邏輯？

2021年，網飛和索尼影視娛樂簽署協議，承諾索尼電影在院線上映後，會上架到網飛播放，而網飛也會投入至少6億美元到索尼正在開發，將直接在網飛上發行的電影，《Kpop獵魔女團》就是網飛最早從索尼挑選的項目之一。

該片其實最早是索尼發想並開發的原創企劃，但最後卻只能從網飛獲得約2000萬美元，而且網飛還不用支付額外版稅。原因是索尼擔心若選擇院線發行，龐大的投資可能得不到回報，因而選擇和網飛簽訂協議，由其承擔1億美元製作成本中的大部份。

換言之，索尼無法從《Kpop獵魔女團》的空前成功獲得任何額外收益。《衛報》甚至揶揄，可以想像該片爆紅時，索尼高層們那種抓狂的挫敗感。但對索尼而言，好消息是他們仍保有製作續集、衍生作品的權利，目前正與網飛洽談續集拍攝，並討論如何在拍攝期間持續提供內容，維繫粉絲熱情。

《Kpop獵魔女團》寫下影史新篇章。它能否延續熱潮，甚至改寫好萊塢的創作與投資邏輯，值得拭目以待。

