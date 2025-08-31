泰勒絲婚禮也將拉高美國GDP？情感經濟鏈太威 曾被寫入Fed褐皮書

摘要 美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）宣布與NFL球星崔維斯訂婚，引爆全球關注。她橫掃全球的「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour），自2023年以來，在美國20個城市創造超過50億美元的直接消費，粉絲平均每人花費1,300美元，拉抬飯店住房率、餐飲零售與地方稅收，甚至被美國聯準會寫入褐皮書。她還靠電影、串流延伸收入，打造完整的情感經濟鏈，證明情緒價值可以轉化為GDP。

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）在IG無預警宣布婚訊，與美式足球球星崔維斯（Travis Kelce）即將步入禮堂。泰勒絲俏皮寫道：「你的英文老師和體育老師要結婚了！」全球歌迷獻上祝福，也讓人不禁好奇，泰勒絲的婚禮，又將為美國經濟帶來多少成長力。

近兩年，泰勒絲的巡迴演唱會刺激了數十億美元的消費者支出，提振了全球各地演唱會舉辦城市的經濟。這場「時代」級演唱會，也讓泰勒絲成為少數靠音樂就能達到億萬富翁等級的音樂家。

演唱會期間，飯店住宿率創新高

根據一項研究估計，泰勒絲從2023年3月開始的「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour），光是在美國境內，就創造大約50億美元的直接支出。

她的演唱會在美國的20個城市舉行，演唱會的人數遠超出以往的消費水平。泰勒絲的粉絲（被稱為Swifties），在旅行、住宿、餐飲、商品和服裝等封面，平均每人為當地經濟貢獻了1,300美元。這個消費金額，可媲美超級盃！（國家美式足球聯盟NFL的年度冠軍賽）

演唱會期間，全美各地的市中心都迎來大批遊客。例如匹茲堡，泰勒絲的兩場演唱會，其中高達83％的觀眾是外來客，飯店入住率創下疫情後週末最高紀錄，平均達到95%，幾乎客滿，房價漲幅也超過100%。

丹佛的兩場演唱會，遊客消費估計為該州GDP貢獻了1.4億美元；在辛辛那提，其中也有約一半收入來自外地遊客。泰勒絲演唱會對城市觀光的助攻，就連美國聯準會的褐皮書都曾提到過。

創造數千個服務業工作機會

《時代》雜誌曾經報導，當泰勒絲在波士頓巡演時，該市演出場地半英里範圍內，對兼職計時工的需求成長了1000%。此外，在加州就業與經濟中心的一份特別報告中估計，她6場門票銷售一空的演出，為洛杉磯縣GDP帶來3.2億美元的增長，還增加3,300個就業機會。

體驗經濟和文創產業

在這次巡演中，泰勒絲還創造了一個新傳統——粉絲們每一場演唱會都戴著「友誼手鍊」，和其他的粉絲交換。在專家看來，這個可愛的潮流永遠不會過時；《時代》指出，2023年這些手鍊在文創電商市集Etsy上的銷售額超過300萬美元。

空前成功的電影發行和串流播放紀錄

不只演唱會，泰勒絲親自出資拍攝電影《泰勒絲：時代之旅》，首映週末美國本土票房接近1億美元，超越《賈斯汀·比伯：永不言敗》，成為史上票房最高的演唱會電影。且她繞過好萊塢各大電影公司，直接透過全美最大連鎖電影院AMC發行該片，為創作者保留了更高的利潤分成，開創創作者主導發行的先例。

在電影院取得成功後，沒有人預料到，這部電影在串流平台也引起轟動。加長版的電影收錄更多歌曲和幕後花絮，2024年3月在Disney+獨家首播，不到24小時，該片就成為Disney+史上觀看次數最多的音樂紀錄片，超越碧昂絲和披頭四。

巨星也許難以複製，但泰勒絲的影響力告訴我們，情感是可以變成GDP的，誰能掌握情感經濟的密碼，誰就能在景氣逆風中，依然創造銷售佳績。

資料來源：U.S. Travel Association、Federal Reserve Bank of St. Louis、Investopedia、Vocal Media

