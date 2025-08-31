矽谷迎台美科技周 北美台灣科技年會壓軸登場

快訊

中央社／ 舊金山30日專電

台美科技周9月中旬將於矽谷啟動，除國發會矽谷新創基地活動外，第4屆北美台灣科技年會20日登場；今年除延續AI、徵才熱度，也添加新意，邀請美國學者主談主權AI，矽谷音樂家將演出作曲家黃鐘醇的「矽島」。

2025北美台灣科技年會（Taiwan Tech Summit 2025）由Taiwan Next Foundation主辦，結合多個以舊金山灣區為基地的台美科技社團力量，串聯跨領域資源、人才。

今年2大論壇包括AI應用論壇（AI Application） 與主權AI論壇（Sovereign AI）。前者由台灣資料科學社群（Data Science Meetup）主辦；後者由全球台灣科技外交聯盟（GATTD）主辦。主權AI論壇邀請胡佛研究所（Hoover Institution）學者祁凱立（Kharis Templeman）、薩諾維奇（Sergey Sanovich）主談，切入台灣供應鏈議題。

祁凱立為胡佛研究所「矽三角：美國、台灣、中國、及全球半導體安全」報告共同作者，曾於報告中提倡深化台美半導體合作；薩諾維奇則為資安、假訊息防範專家。

全球台灣科技外交聯盟副執行長王詩翰（Hans Wang）在記者會上指出，主權AI為一個全新概念，尚無標準化定義，美國學者將從政治、法律等不同層面提供新視角。

AI應用論壇聚焦在生成式AI如何持續地重塑產業、工作流程、及人類創意。

國發會矽谷新創基地（Startup Island TAIWAN Silicon Valley Hub）策畫的台灣新創展演，提供AI新創團隊交流最新技術和產品的舞台，及對接矽谷創投和企業的機會。

AI改變就業生態，年會亦提供平台，集結Google、蘋果（Apple）、Meta等企業主管，分享對轉職、求職的看法，協助台美科技人才在AI時代發掘契機。協辦者之一、資深專案經理人陳文佩（Missy Chen）期盼透過活動為大學生、研究生的未來鋪路。

主題演講將由美國晶片公司安霸（Ambarella）執行長王奉民（Fermi Wang）擔綱。

晚宴部分將以AI結合音樂形式呈現；葛萊美獎得主林奕汎（Ivan Linn）將帶來演說；矽谷外籍音樂家首度成軍，將演出旅美作曲家黃鐘醇以七重奏編制的「矽島」。

主辦單位Taiwan Next Foundation主席謝凱婷（Katie Hsieh）表示，2025年會讓科技力量延伸到夜晚，在矽谷用最貼近產業脈動的場景，讓世界看見台灣的創新影響力。

