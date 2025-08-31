美股高檔回落 下月挑戰大…市場關注8月就業報告

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
受人工智慧（AI）概念股拖累，美國股市上周五（29日）自歷史新高回落。美股示意圖。 路透
受人工智慧（AI）概念股拖累，美國股市上周五（29日）自歷史新高回落。美股示意圖。 路透

受人工智慧（AI）概念股拖累，美國股市上周五（29日）自歷史新高回落。本周公布的8月就業報告，將成為美股能否守住歷史新高的重大關卡，而9月向來是美股表現最差的月份，挑戰更大。

費城半導體指數周五大跌3.2%，為4月中以來最重跌幅；科技股為主的那斯達克綜合指數跌1.2%，影響所及，道瓊工業指數和標普500指數分別下跌0.2%和0.6%。晶片公司邁威爾（Marvell）因資料中心營收不如分析師預期，股價暴跌18.9%，美銀隨即將評級從「買進」調降至「中立」。戴爾大跌8.9%，因獲利展望不如預期，反映伺服器利潤不佳。

此外，輝達（NVIDIA）本周對中國大陸銷售前景釋出變數，上周五大跌3.4%，連跌三天且愈跌愈重，周線跌2.1%，為5月以來最大單周跌幅。台積電（2330）ADR上周五也下挫3.1%，周線跌0.9%。

幾乎所有與AI熱潮相關的大型股上周五都重挫，不單台積電ADR、輝達、超微（AMD）跌幅均在3%以上，資料中心基礎設施供應商CoreWeave到散熱解決方案供應商Vertiv也都下挫。

瑞穗證券分析師歐瑞根（Dan O'Regan）報告指出，AI這波拋售原因很多，除輝達上周三公布財報後股價陷入低迷，許多AI的利空消息也引發關注。

華爾街日報報導，阿里巴巴已開發出一款AI晶片，可能成為輝達H20晶片的替代選項。此外，美國商務部將取消原先允許三星電子、SK海力士和英特爾大陸子公司從中國大陸採購美國晶片製造設備的許可。

隨著美股周一因勞動節假期休市，投資人目光轉向即將到來的9月--歷來美股表現最差的月份，而9月頭一份重大經濟數據就是就業報告。

Navellier & Associates投資長納維利爾說：「現在是月底，而我們正進入全年歷史上最具挑戰性的月份。保持謹慎是明智的。不過在逢低買盤一再奏效情況下，這種狀況可能不會持續太久。」

就貨幣政策而言，本周五公布的8月就業數據的重要性不言而喻。在市場看來，Fed 9月會議降息幾成定局，但後續走向不明。由於到年底前每次會議都可能有變化，因此每份經濟數據都受到前所未有的關注。

由於7月就業表現極差，川普為此開除了勞工統計局局長，引發政府干預的疑慮。法盛投資管理投資組合經理詹納希維克斯表示，8月就業若疲弱，可能引發經濟放緩的疑慮，同時也可能讓市場押注更急進的降息。

