聯合報社論／民眾疑美不安，朝野別只爭誰獲美國信任

莫迪來訪敲定合作案 印度將獲日投資680億美元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

印度總理莫迪訪問日本兩天，第二天30日到宮城縣參觀東京威力科創晶片廠，接待他的日本首相石破茂說：「我們希望共同強化半導體供應鏈，提升經濟安全。」兩人已於29日共同宣布，未來十年日本民營部門承諾投資印度10兆日圓（680億美元），重點合作領域為半導體、關鍵礦物和人工智慧（AI）。

路透指出，日本與印度在遭遇美國對等關稅之際，深化兩國經濟與安全合作，日本也希望應付中國大陸正在增加的影響力。彭博資訊提到，印度在與美國關係惡化後，改變地緣政治平衡，向友好國家尋求支持，拉近與日本的關係是其一，莫迪在結束日本訪問後，下一站就要到中國大陸。

石破茂在與莫迪的聯合記者會上，稱讚印度這個全球人口最多、擁有14億人的國家，「經濟成長優異，且藉著創新為世界帶來轉型力量」。莫迪跟進推崇「日本也具有先進技術能力，驅動全球成長」，他宣揚兩國在科技、貿易與能源成為夥伴的可能性，認為「日本科技加上印度人才，能夠領導全球科技革命」。

除了經濟合作，日本與印度也簽署了新的安全合作協議，新協議增加了國防設備合作條文。石破茂表示，兩國為確保印太和平與穩定，將加強國防機關的合作。

日本 印度 石破茂

