美超微財報有弱點 股價崩

人工智慧（AI）伺服器大廠美超微（Super Micro）警告，財務報告的內部控管仍存在弱點，若未修復，可能會損害公司「及時且準確」發布財報的能力，消息拖累該公司29日重挫5.5%。

美超微在近日向美國證管會（SEC）提交的申報文件中披露，尚未解決的問題，可能對公司及時且準確地呈報營運結果造成「不利影響」。

美超微在這份文件中表示：「我們已得出結論，截至2025年6月30日，我們的財務報告內控並不有效，因為這些控制存在重大弱點。」公司也表示，截至同日，其揭露控制與程序「並不有效」。

受益於各界對AI設備興趣大增，這家總部設於加州聖荷西（San Jose）的公司，在8月5日下修年度營收預估之前，今年來股價上漲88%，但在那之後，股價已下跌23%。截至周五，美超微今年來漲幅收斂至36.3%。

根據文件，美超微重申曾於今年5月季報中發出的類似聲明，並表示正在努力解決這些問題，「雖然我們已啟動補救措施來解決已找到的重大弱點，但無法保證這些補救措施足以讓我們日後能得出有效控制的結論」。

美超微去年錯過8月提交年度財報的截止日期，安永聯合會計師事務所（Ernst & Young）接著於同年10月以對這家公司治理及透明度存有疑慮為由，辭去審計職務。