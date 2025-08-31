印度首富安巴尼打造國家級建設 信實攜 Google、Meta 拚 AI 基建

印度首富安巴尼29日宣布一項宏偉的計畫，將攜手Google和Meta為印度打造人工智慧（AI）基礎設施。另外，巴西計劃9月初宣布稅收減免計畫，目標是吸引外國科技公司到該國布建資料中心。

信實工業董座安巴尼在29日的年度股東大會上宣布成立新事業Reliance Intelligence，隸屬於信實工業，旨在打造國家級AI基建，為各產業提供企業工具和服務，起步便與Google雲端服務和Meta建立策略夥伴關係。

此舉正值印度力圖追趕由美、中長期主導的全球AI競賽之際。安巴尼表示，「Reliance Intelligence將匯集世界級研究人員、工程師、設計師與產品開發人員，結合研究的速度與工程的嚴謹度，將概念轉化為創新與應用，為印度乃至全球提供解方」。

首先，信實將與Google合作，在印度建立專屬AI雲端基建，以古吉拉特邦賈姆訥格爾（Jamnagar）的一座大型資料中心為起點。這個專屬的雲端區域，將由信實工業提供的潔淨能源驅動，並透過信實旗下電信商Jio的網路進行連結。

Google執行長皮伽說，信實將運用Google的AI和雲端算力，推動能源、零售、電信與金融服務等產業的創新。

安巴尼同日也宣布與Meta成立新合資事業，將以Meta的開源AI模型Llama為基礎，提供「符合印度主權、可供企業即用的AI」。信實工業與Meta將合計出資1億美元，持股比率分別為70%與30%。Meta執行長祖克柏說，「透過合資事業，我們正將Llama模型投入實際應用」。

另外，路透引述巴西經濟政策官員報導，巴西計劃於9月初公布一項名為Redata的稅收減免計畫，旨在吸引外國科技公司到該國興建資料中心，並盼與科技大廠和美國，建立友好關係。

若符合使用100%再生能源等標準，這項措施將免除科技投資的聯邦稅，包括PIS、Cofins、IPI及進口關稅。巴西7月已採取初步措施，更新特殊「出口加工區」（ZPE）規範，開發商將其視為資料中心專案的潛在選址。