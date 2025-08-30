學蘋果或另有精明盤算？輝達再買600億美元庫藏股引熱議

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）本周宣布600億美元庫藏股計畫，金額改寫該公司最高紀錄，再度成為熱門話題，並引起華爾街辯論此舉是否明智。

輝達去年宣布獲准買回500億美元的自家股票，是前年250億美元計畫的兩倍。現在又宣布600億美元的庫藏股計畫，進一步助長這些錢是否該花在別處的議論。

反對論點：錢該花在產品研發、投資未來成長

Freedom資本市場常務董事米克斯表示，他不贊成快速成長的科技公司砸重金買回股票，更好的用途是投資研發新產品，那是防範AI基礎建設減速的重要舉措。例如，最近推出Blackwell驅動的「機器人新大腦」Jetson Thor，就顯示輝達準備成為「實體AI」領域的領導者。

米克斯認為，對這家市值4兆美元公司來說，執行庫藏股的意義不大，也許只是在員工行使股票選擇權時，有助於避免股價被稀釋罷了。他說：「在這種情況下，我倒寧願錢花在別的地方。」

由於這批庫藏股計畫並未訂出執行期限，米克斯認為「表演」成分居多--因為公司規模如此龐大，即使真的付諸執行，「在外流通股數也未必能降那麼多」。他說，輝達可能想展示，即使股價已盤旋在空前高點附近，輝達「認為仍有進一步上漲空間」。

米克斯指出，執行大型庫藏股計畫，往往凸顯新產品研發不夠強，蘋果公司便是明顯的例子。蘋果已一連四年未見強勁的營收成長，但每股盈餘仍呈現二位數增幅，原因正是「藉由股票回購降低總股數，即可取得5%或6%的成長」。

蘋果董事會5月授權再買回多達1,000億美元的普通股，接續去年5月的1,100億美元庫藏股計畫。

贊成論點：展現對前景有信心、股價長期仍看漲

基金管理公司Navellier創辦人納維里耶則認為，輝達買回自家股票是好主意；在地緣政治因素和H20晶片銷陸展望不明導致該股稍稍拉回之後，尤其適當。

納維里耶認為，輝達在此時宣布600億美元庫藏股計畫，可能藉此宣示對公司前景有信心。他說：「董事會一向批准這類庫藏股計畫，而買回規模愈來愈壯觀，是好兆頭。」他還提到，輝達不僅擁有強大的現金流，營業利潤率更是高得嚇人，儘管利潤近來縮水，卻是「從70%的水準縮減」。

CFRA Research股票分析師季諾也表示，輝達透過股票回購把現金回饋給股東，「長期而言，對投資人意義更重大」。這是因為，久而久之，公司的成長步調會持續減緩，但自由現金流的創造會日益改善。

季諾說，輝達未來12個月估計可創造超過千億美元的自由現金流，屆時「將會創造出額外的現金，可用來投資看得出潛在商機的領域」。

D.A.Davidson科技研究主管魯瑞雅看法類似。她說，輝達已投資未來的成長，收購其他公司的能力非常有限，因此「買回股票是部署現有資本的一個重要管道」。

Futurum Group營運長歐布萊恩的看法是，以輝達的成長步調和自由現金流增加的速度，此時必須採取某種行動，因為投資人圖的不只是「從資產負債表上日增的巨額現金，賺取比照市場利率的股息」。他認為，股票回購和私募投資，是「最合邏輯的」資本配置選項，亦可藉此展現輝達領導層對長期成長潛力信心十足、相信股價長期上漲空間仍大。