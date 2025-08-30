快訊

巴菲特95歲生日快樂！溫習「股神」十大投資心法

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
波克夏董事長兼執行長、「股神」巴菲特。美聯社
30日是「股神」巴菲特95歲生日。他計劃今年底要卸下波克夏執行長職務，結束長達60年的掌舵生涯，為投資人和經理人留下非凡的傳奇。

巴菲特1965年接管了一家陷入困境的紡織公司，波克夏如今被他打造成全球最大的綜合企業之一，市值超過1兆美元，年度稅後營業利益約為450億美元。

以下是他漫長職涯中最具啟發性的10堂投資課。這些心法可能投資人並不完全認同，但都值得思考。

1. 不要為股票付出過高價格

巴菲特通常不會為股票支付超過預期本益比15倍的價格。即使是近十年前買進如蘋果（Apple）這樣的成長型企業，或是1980年代末投資可口可樂（Coca-Cola），他也都是在預期本益比15倍以下才買進。

2. 明快獲利了結

即使需要繳很多稅，也別怕，就去拿下獲利。儘管巴菲特鼓吹「永遠持有」的投資，但實際操作並非如此。例如，過去一年多來，波克夏已將其原本龐大的蘋果持股減少了70%，也減持40%的美國銀行（BofA）股票。近年來，波克夏其實已出清摩根大通、高盛、花旗與派拉蒙環球等大量持股。現在，真正「永遠持有」的股票，可能只剩下可口可樂與美國運通（American Express）。

3. 只投資自己了解的事物

巴菲特抱持著20世紀的投資心態。他持有的「新經濟」類股票非常少，波克夏的全資子公司也是如此，主要投資標的集中自己懂的保險、鐵路與公用事業。

4. 越早開始越好

巴菲特孩童時期就關注市場，小時候就常到奧馬哈公共圖書館閱讀投資期刊。他在1942年，也就是12歲時，進行了人生第一次投資，買入城市服務公司（Cities Services）的優先股。

5. 尋找良師

巴菲特深受價值投資人葛拉漢（Ben Graham）1949年出版的著作《智慧型股票投資人》（The Intelligent Investor）一書的啟發。之後，他進入葛拉漢任教的哥倫比亞商學院就讀，並曾在葛拉漢的投資公司工作，之後才自立門戶。

6. 不怕集中投資

波克夏截至第2季底，約3,000億美元的股票投資組合中，有近70%集中於五檔股票：美國運通、蘋果、美銀、可口可樂與雪佛龍（Chevron）。巴菲特個人資產投資也高度集中，超過99%的淨資產是波克夏股票，目前價值約為1,500億美元。

7. 雇用優秀經理人

巴菲特認為，雇用到很棒的經理人才，就讓他們發揮所長。所以他波克夏集團裡的子公司，高階管理階層的自主權遠高於幾乎任何一家大型企業。

8. 不要太早退休

巴菲特不認同65歲退休的觀念，不管是對自己還是對公司的高階主管。這種理念也確實讓波克夏投資人受益。 自1995年他滿65歲但沒有退休以來，波克夏股價已經增為30倍。

9. 節制發行新股

波克夏討厭為併購發行股票，而且從不提供股票做為員工報酬。所有人薪水都領現金。這項政策為波克夏股東帶來巨大好處，自1965年巴菲特接手公司以來，波克夏股數僅增加約40%。巴菲特專注提升「每股」的內在價值。

10. 做你喜歡的事

巴菲特始終熱愛他的工作。他曾說，自己每天都以踢踏舞步著走進辦公室。波克夏是巴菲特的「孩子」，即使他年底卸下執行長，仍計劃繼續擔任董事長。巴菲特在今年5月波克夏的股東大會上告訴股東，他準備2026年仍然每天進辦公室。這對於一個曾說自己「永遠在波克夏值班」的人來說，並不令人意外。波克夏的投資人肯定希望他能多再「值班」幾年。

