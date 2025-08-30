Labubu帶頭衝 陸消費品牌為何搶進美國？這家台企給出答案

從Labubu玩偶到瑞幸咖啡，在中國大陸國內市場成長停滯之際，該國連鎖零售業者紛紛大舉進軍美國，押注美國消費者能讓他們重拾成長。

根據美國媒體Business Insider分析，光是紐約市過去兩年就有20家中國連鎖零售商開設40多座商店，領域涵蓋食品、飲料與時尚。儘管美國和中國大陸爆發貿易戰，這些業者仍未浮現退縮跡象。

Business Insider聚焦於正在美國拓展事業版圖的中國六大品牌，研究這些品牌如何試圖贏得美國顧客芳心。這六個品牌分別是推出Labubu的玩具公司泡泡瑪特、家用品零售商名創優品、火鍋巨擘海底撈、連鎖咖啡店瑞幸咖啡、4月在紐約掛牌上市的連鎖茶飲業者霸王茶姬，以及普遍被視為亞洲版Zara的時尚品牌Urban Revivo。

瑞幸咖啡6月首度進軍美國，在紐約市開設兩家門市後，該公司立即以美國大型連鎖咖啡店挑戰者的角色引發媒體關注。紐約大學史登商學院行銷名譽教授維納（Russell Winer）說：「瑞幸認為星巴克難以抵禦訂價較低競爭。瑞幸進軍美國，試圖藉由提供具競爭力價格與高品質，把自己定位在星巴克與Dunkin' Coffee等較平價連鎖咖啡店之間。」

在瑞幸與中國大陸其他品牌拓展國際事業版圖之際，中國大陸消費者需求低迷不振。官方數據顯示，中國大陸7月消費者物價與一年前持平，生產者物價下跌3.6%，延續過去兩年的跌勢，這兩項數據都印證消費者信心疲弱。對這些連鎖零售商而言，在中國大陸以外地區創造營收逐漸成為必要之舉。

如果想了解美國市場為何具吸引力，2000年進軍美國的鼎泰豐能提供答案。根據食品服務研究業者Technomic數據，鼎泰豐去年美國每家餐廳創造的營收名列第一，達到2,740萬美元。基於消費者支出維持穩健等因素，美國市場營收潛力很大。

不過，進軍美國等大型市場的企業也面臨挑戰。維納表示，業者不只需要零售配銷及建立品牌聲譽，還需要擬定正確訂價與促銷策略。把供應鏈複製到美國市場可能是更大挑戰，食品及飲料品牌可能難以採購原料，添加物和安全測試規定也往往因州而異，進而迫使品牌高度依賴當地替代品，這可能意味犧牲口味一致性。