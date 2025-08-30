快訊

澎恰恰直播叫賣地瓜…王彩樺心疼揭內幕 「偕友資助金額曝光」

黃國昌召近千名小草拆護欄8警傷 北市警：違反集遊法、報檢察官偵辦

股神出手了！波克夏證實已收購「這間公司」 巴菲特獻上祝賀

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
巴菲特執掌的波克夏公司，上月底收購未上市的鼠害防治公司Bell Laboratories，布局在華爾街當下炙手可熱的產業。美聯社
巴菲特執掌的波克夏公司，上月底收購未上市的鼠害防治公司Bell Laboratories，布局在華爾街當下炙手可熱的產業。美聯社

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司，上月底收購一間位於威斯康辛州、領先業界的未上市鼠害防治公司Bell Laboratories。波克夏已證實這筆交易，Bell Laboratories也已名列該集團官網的子公司清單中。

根據產業刊物和網站「病蟲害管理專業人士」（PMP）11日報導，波克夏於7月31日收購Bell Laboratories，後者自此將以波克夏子公司之姿，繼續獨立營運，其營收和波克夏的收購價格，均未公布。

報導指出，巴菲特偕其擔任波克夏董事的長子霍華德，以及年底將接掌CEO的亞伯（Greg Abel），在8月4日與Bell Laboratories執行長李維（Steve Levy），現身於該公司總部。

巴菲特對該公司表達祝賀。李維則表示，多虧波克夏收購，「Bell預期未來50年都將活躍於業界」。

Bell Laboratories在1974年由史塔克（Malcolm Stack）創立，自稱「全球鼠害防治技術的領導者」，擁有各類捕捉老鼠和其他齧齒類動物的誘餌與陷阱。

巴菲特一向偏好收購商業前景穩固的家族事業，賣家則欣賞波克夏賦予旗下公司的自主性。Bell Laboratories在賣給波克夏之前，由創辦人史塔克的三名女兒所持有。

病蟲害防治是華爾街當下熱門產業。在紐約上市的病蟲害防治公司Rollins，市值高達270億美元，以今年預估盈餘計算，其本益比約為50倍。

老鼠 波克夏 巴菲特 華爾街

延伸閱讀

巴菲特加碼三菱商事買盤提振 日股收漲

巴菲特買UNH等退休！給大學生「1忠告」：趁早存這個

巴菲特的「最無聊」投資法 小白靠它打敗9成專業投資人

除了減碼蘋果與美銀 波克夏也揭曉這三檔「神祕」持股

相關新聞

AI概念股重挫拖累美股 費半創4月來最大跌幅…投資人憂逃不開9月魔咒

受人工智慧（AI）概念股拖累，美國股市周五自歷史新高回落。下周公布的8月就業報告，將成為美股能否守住歷史新高的重大關卡，...

豁免遭撤…三星、SK海力士陸廠陷危機 專家分析「未點名台積電」原因

美國川普政府發出聯邦公告，將撤銷南韓三星電子與SK海力士在中國大陸營運使用美國技術的豁免，生效後必須逐件申請許可，才能將...

股神出手了！波克夏證實已收購「這間公司」 巴菲特獻上祝賀

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司，上月底收購一間位於威斯康辛州、領先業界的未上市鼠害防治公司Bell Laboratori...

擔心抵制美國情緒蔓延 可口可樂、麥當勞強打德國製造

可口可樂與麥當勞一向是美國文化的象徵，但近期在德國卻強打「德國製造」。專家分析，美國品牌擔憂歐洲出現仿效丹麥、加拿大的抵...

Meta未經泰勒絲等名人許可 創分身聊天機器人調情

路透社報導，美國科技巨擘Meta未經許可擅自挪用泰勒絲、史嘉蕾喬韓森、安海瑟薇及席琳娜等名人的姓名及肖像，創建數十個會調...

明年生效！美國取消三星、SK中國半導體擴產特例

韓聯社30日報導，美國川普政府決定，取消三星電子與SK海力士在中國工廠使用美國半導體製造設備時的個別許可特例（VEU，V...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。