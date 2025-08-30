股神出手了！波克夏證實已收購「這間公司」 巴菲特獻上祝賀

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司，上月底收購一間位於威斯康辛州、領先業界的未上市鼠害防治公司Bell Laboratories。波克夏已證實這筆交易，Bell Laboratories也已名列該集團官網的子公司清單中。

根據產業刊物和網站「病蟲害管理專業人士」（PMP）11日報導，波克夏於7月31日收購Bell Laboratories，後者自此將以波克夏子公司之姿，繼續獨立營運，其營收和波克夏的收購價格，均未公布。

報導指出，巴菲特偕其擔任波克夏董事的長子霍華德，以及年底將接掌CEO的亞伯（Greg Abel），在8月4日與Bell Laboratories執行長李維（Steve Levy），現身於該公司總部。

巴菲特對該公司表達祝賀。李維則表示，多虧波克夏收購，「Bell預期未來50年都將活躍於業界」。

Bell Laboratories在1974年由史塔克（Malcolm Stack）創立，自稱「全球鼠害防治技術的領導者」，擁有各類捕捉老鼠和其他齧齒類動物的誘餌與陷阱。

巴菲特一向偏好收購商業前景穩固的家族事業，賣家則欣賞波克夏賦予旗下公司的自主性。Bell Laboratories在賣給波克夏之前，由創辦人史塔克的三名女兒所持有。

病蟲害防治是華爾街當下熱門產業。在紐約上市的病蟲害防治公司Rollins，市值高達270億美元，以今年預估盈餘計算，其本益比約為50倍。