AI概念股重挫拖累美股 費半創4月來最大跌幅…投資人憂逃不開9月魔咒

受人工智慧（AI）概念股拖累，美國股市周五自歷史新高回落。下周公布的8月就業報告，將成為美股能否守住歷史新高的重大關卡，而9月原本向來是美股表現最差的月份，挑戰更大。

費城半導體指數周五大跌3.2%，創下4月中以來最重跌幅；科技股為主的那斯達克綜合指數跌1.2%，影響所及，道瓊工業指數和標普500指數也分別下跌0.2%和0.6%。晶片公司邁威爾（Marvell Technology）因資料中心營收不如分析師預期，股價暴跌18.9%，美銀隨即將該公司評級從「買進」調降至「中立」。戴爾大跌8.9%，因獲利展望不如預期，反映伺服器利潤不佳。

此外，市值4兆美元的晶片巨頭輝達（NVIDIA）本周對中國大陸銷售前景釋出變數，周五大跌3.4%，連跌三天且愈跌愈重，周線跌2.1%，創5月以來最大單周跌幅。

台積電ADR周五也下挫3.1%，周線跌0.9%。

幾乎所有與AI熱潮相關的大型股周五都重挫。不單台積電ADR、輝達、超微（AMD）跌幅均在3%以上，資料中心基礎設施供應商CoreWeave到散熱解決方案供應商Vertiv也都下挫。

瑞穗證券分析師歐瑞根（Dan O'Regan）報告指出，AI這波拋售原因很多，除輝達（Nvidia）周三公布財報後股價陷入低迷，許多AI的利空消息也引發關注。

華爾街日報報導，阿里巴巴已開發出一款AI晶片，可能成為輝達H20晶片的替代選項。此外，美國商務部將取消原先允許三星電子、SK海力士和英特爾大陸子公司從中國大陸採購美國晶片製造設備的許可。

隨著美股周一因勞動節假期休市，投資人目光轉向即將到來的9月——歷來美股表現最差的月份。

Navellier & Associates投資長納維利爾（Louis Navellier）說：「現在是月底，而我們正進入全年歷史上最具挑戰性的月份。保持謹慎是明智的。不過在逢低買盤一再奏效的情況下，這種狀況可能不會持續太久。」

就貨幣政策而言，下周五公布的8月就業數據的重要性不言而喻。在市場看來，聯準會（Fed）9月會議降息幾成定局，但後續走向不明。由於到年底前每次會議都可能有變化，因此每份經濟數據都受到前所未有的關注。

投資人另外在意的是，7月就業數據表現極差，美國總統川普為此開除了勞工統計局局長，引發政府干預的疑慮。

法盛投資管理投資組合經理詹納希維克斯（Jack Janasiewicz）表示，8月就業若表現疲弱，可能引發經濟放緩的疑慮，同時也可能讓市場押注更急進的降息。他說：「降息可能會凌駕勞動市場小幅放緩的影響，能為經濟和股市提供支撐。」

9月頭一份重大經濟數據就是就業報告。路透調查顯示，8月就業人數預料增加7.5萬人。上個月的報告中，非農就業僅增加7.3萬人，數字意外疲弱，且前兩個月的增幅也被大幅下修。

宏利投資管理公司全球首席經濟學家葛拉西諾（Alex Grassino）表示，他預期就業報告中的失業率和時薪等項目，「將傳達相同訊息，也就是美國勞動市場已經降溫。」