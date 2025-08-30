不妥協快時尚、廉價代工 義大利頂尖設計師堅持手工魂

多家義大利精品近期醜聞纏身，被爆出使用中國廉價代工。不過仍有一些義大利頂級設計師堅持「手工魂」，每件商品都要用繁複手工程序限量製造，不願讓「made inItaly」這塊招牌蒙塵。

●從家庭工廠到全球頂尖 他打造「男裝界勞斯萊斯」

其中一個最受矚目的人物是義大利頂尖設計師史提法諾里奇（Stefano Ricci），他1972年創立同名品牌，當時「縫紉廠」就在他自己家裡。短短數十年，他的設計已名列國際一流奢華商品，獲譽「男裝界勞斯萊斯」，在全球設立超過80家分店。

儘管他設計的頂級鑲鑽鱷魚皮帶，一條可要價台幣上百萬元，但談到成功祕訣，史提法諾里奇的座右銘是追求「卓越」而非奢華，「追求卓越，代表從每個人都卻步的地方開始」。

76歲的史提法諾里奇頂著一頭性格白髮與大鬍子，在他蒐集的各式古董法拉利跑車之間擺上桌席，邀請中央社等幾位外媒記者餐敘，連桌上每個名牌都是「鋼筆手寫字」。這位畢生致力手工之美的設計師，坐下掃視全場，立刻揪出一個桌牌的名字與姓氏順序寫反了，當場向員工訓示「這是不可犯的錯誤」。

史提法諾里奇這種「堅持細節」的性格貫穿了品牌精神。員工笑稱，「與其花整天解釋我們對手工細節的熱情，不如看看設計師本人就能一秒理解」。

●義大利大牌多為家族經營 世代傳承製作理念

義大利許多知名品牌皆由家族創立經營，例如生產金莎巧克力的費列羅集團（Ferrero）、時尚精品凡迪（Fendi）、羊絨之王Brunello Cucinelli、針織名品Missoni等。

史提法諾里奇目前將公司交棒2個兒子負責，長子尼可拉里奇（Niccolò Ricci）擔任執行長，菲力普里奇（Filippo Ricci）擔任創意總監。兩人親自向外媒導覽Stefano Ricci位在佛羅倫斯近郊的工廠，介紹罕見的義大利高級服裝手製過程。

「在縫紉部門約有45個作業員，每天僅生產約10件商品，因為每件商品都要投注25到30個小時才能完工」。尼可拉里奇向中央社介紹，儘管在義大利工資較貴，手工製作又很耗時，但公司從不考慮遷廠海外尋求更廉價勞力。

現場可見許多作業員一針一線以手工縫紉，成品還要經過人工熨燙內襯、外層，確保品質完美。

員工拿起一件貼著訂單的西裝向記者解釋，「例如這件韓式領西裝，是男高音安德烈．波伽利（Andrea Bocelli）預定的商品。客戶試穿後，工廠會再依客人身材調整局部細節」。

●開箱罕見鱷魚皮倉庫 直擊百萬皮帶製程

有別於「快時尚」追求降低成本，義大利傳統製造精神是絕不偷工減料。尼可拉里奇帶記者來到一間外觀毫不起眼的小倉庫，這裡是工廠最重要「寶庫」之一，裡面儲存大小不一的各色鱷魚皮，通常愈大、愈完整無破損的鱷魚皮，要價愈高。

鱷魚皮經過不同處理過程，可呈現多種質感或光澤，尼可拉里奇說，「有些閃閃發光，有些看來像牛仔布，還能變得非常柔軟，我們甚至可以用鱷魚皮做襯衫」。工廠還會應客戶訂做，製造鱷魚皮足球、馬鞍這類特殊「收藏品」。

因為用料珍貴，一條鑲鑽鱷魚皮帶，要價可達上百萬元台幣。而這些高價皮帶製作方式也是全手工化，作業員用長尺將整張鱷魚皮裁切成長條狀，每張鱷魚皮依尺寸大小，約只能裁切成2到4條皮帶。

尼可拉里奇接受中央社記者訪問表示，品牌特別看好亞洲市場的潛力，其中台灣是非常重要銷售據點；品牌不久前在越南開設分店，2026年春夏季的設計，也特別向印度文化致敬，希望在堅持義大利手工製造精神的同時，融入跨文化、環保永續等當代視野。