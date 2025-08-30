快訊

明年生效！美國取消三星、SK中國半導體擴產特例

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
川普政府針對三星等半導體業者在中國的業務進行限縮。路透
韓聯社30日報導，美國川普政府決定，取消三星電子與SK海力士在中國工廠使用美國半導體製造設備時的個別許可特例（VEU，Verified End User）豁免。

根據美國聯邦公報即將於9月2日正式刊登的公告，商務部工業安全局（BIS）將把位於中國大連的「英特爾半導體有限公司」、三星半導體有限公司與SK海力士半導體有限公司，從VEU名單中移除。VEU身份原本允許企業在不受額外許可程序限制下，引進美國半導體設備。

此措施將於公告刊登120天後生效，也就是明年1月起，三星在中國西安NAND工廠，以及SK海力士在中國無錫 DRAM與大連AND工廠，引進美國半導體設備時，需取得美國政府的個別許可。

美國商務部在新聞稿中表示，此舉堵住拜登時期允許少數外國企業無需許可即可向中國出口設備與技術的漏洞，「如今這些企業必須獲得出口許可，與競爭對手處於同一情況」。商務部同時強調，今後外資半導體工廠將無法再取得VEU身份。

雖然現有VEU企業仍可維持現有中國工廠運營，但商務部明確指出，不會批准擴大產能或技術升級。此舉可能限制南韓企業中國工廠生產高端產品的能力，隨著時間推移，可能只生產低階產品。

此前拜登政府在2023年半導體法相關規定中允許補貼企業（三星、SK、台積電等）在中國等國進行有限產能擴張，但商務部最新表態意味著這種擴張可能不再被允許。

商務部出口管制負責人凱斯勒（Jeffrey Kessler）表示，川普政府致力於堵住可能使美國企業處於不利的出口漏洞，此次決策是兌現承諾的重要步驟。

根據公報，預計此舉將額外產生約每年1000件出口許可申請。此次措施也意味著，南韓半導體企業在中國的生產可能因此受到限制，影響中長期產能與產品規格。

美國 三星 川普 半導體 海力士 SK海力士

