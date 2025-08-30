美祭新令　限制三星SK海力士英特爾在中國製造晶片

根據美國最新聯邦公報，美國將撤銷國際晶片製造大廠三星、SK海力士和英特爾在中國取得美國半導體製造設備的豁免許可，使得這些企業在中國生產晶片將更困難。

路透社報導，美國商務部2022年對美國半導體製造設備銷往中國實施全面禁令時，讓美商英特爾（Intel）及韓國的三星（Samsung）和SK海力士（SKHynix）享有豁免，准許他們繼續在中國生產晶片。

如今這些公司若要在中國買到美國的半導體製造設備，將必須取得許可證。

新的發照政策很可能使得美國半導體生產設備製造商科磊（KLA）、科林研發（Lam Research）和應用材料（Applied Materials）對中國的銷售減少，也可能有助於三星和SK海力士在記憶體晶片市場的主要美國對手美光（Micron）。

根據公報，上述設備採購許可制將在120天後生效。

英特爾雖已在若干年前將位於中國大連的儲存型快閃記憶體（NAND Flash）製造廠賣給SK海力士，但直到今年仍持續在生產晶圓。