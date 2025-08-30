Fed理事沃勒支持降息1碼

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

美國聯準會（Fed）理事沃勒重申支持9月決策會議降息1碼，並暗示若8月就業數據顯示勞動市場「大幅弱化」，可能支持降息2碼。同時，美國總統川普提名的Fed理事米倫，有望在9月決策會議前獲聯邦參議院確認，使降息陣營再添一員。

沃勒28日表示：「隨著基本通膨接近2%，以市場為基礎的長期通膨預期指標依然牢牢錨定，加上勞動市場陷入眾人不樂見惡化的機率升高，適當的風險管理意味著聯邦公開市場操作委員會（FOMC）應該現在就降息。」

他表示：「根據我目前所知，我將（在即將於9月16日-17日召開的決策會議）支持降息25個基點。」他說，若下周公布8月就業報告顯示經濟弱化，通膨仍受抑制，他的看法可能會改變。

