美個人消費支出穩健 將有利Fed降息

美國7月個人消費支出（PCE）穩健增加，通膨指標溫和升高，各項數據普遍符合預估，顯示關稅對經濟及通膨的負面影響並不明顯，不致影響聯準會（Fed）於9月中降息。

美國商務部經濟分析局29日公布，7月整體PCE平減指數比6月上升0.2%，符合預估，但低於6月時的0.3%升幅；若跟去年同期相比則上升2.6%，符合預估，升幅也與6月相同。Fed最重視的核心PCE平減指數比6月上升0.3%，符合預估，升幅也與6月相同；比去年同期上升2.9%，符合預估，高於6月時的2.8%，也是今年2月來最大升幅。

平減指數也顯示服務類價格上漲，升幅也是今年2月來最大，尤其是投資組合管理費用大幅上升，體育及娛樂活動的價格也上漲，令人擔憂通膨壓力加重。另外扣除能源與住宅之後的超核心服務類通膨指數也上升0.4%，是五個月來最大升幅。不過商品類價格則下跌。

個人消費支出比6月增加0.5%，符合預估，優於6月時的0.4%（修正值）；扣除通膨後的實質個人消費支出，比6月增加0.3%，符合預估，優於6月時的0.1%，也是四個月來最高增幅，顯示需求仍然強韌。消費增加主要是靠所得成長，以及汽車、家具及運動器材等產品類消費增加。但隨著物價上升，以及就業市場弱化，不確定消費能否持續強韌。

目前金融市場仍預期Fed將於9月16-17日會議時降息。

經濟學者指出，企業之前搶在關稅實施之前大量進貨，並分散供應鏈，或犧牲獲利率以保住市場，但8月起大部分關稅措施都已落實，企業必須將更多新增成本轉嫁給消費者，未來通膨壓力可能逐漸升高。因此即使9月降息，也可能只降1碼。