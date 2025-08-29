川普若掌控Fed會怎樣？3大歷史教訓曝嚴重後果

美國總統川普連番砲轟聯準會（Fed）主席鮑爾後，現又企圖開除Fed理事庫克，對央行獨立性的威脅之大，是尼克森政府時代以來僅見，令人憂心對美國金融市場（尤其美元和美債）的衝擊。

專家指出，土耳其、阿根廷和1970年代美國的歷史教訓顯示，Fed若遭政治力染指而喪失公信力，後果不堪設想。

1970年代的美國

美國央行決策獨立自主是行之111年的傳統，但在1970年代也曾遭到破壞。1970年，總統尼克森開除時任Fed主席馬丁，並以效忠他的柏恩斯取而代之。柏恩斯隨即擴大貨幣供給，被視為觸發通膨飆升的主因。

美國通膨率從1971年的3.3%，飆上1974年的11.8%。

儘管當時石油輸出國（OPEC）削減石油供應、政府解除薪資和物價管制，以及全球糧食供應震撼也助長通膨，但學者指出，1970年代高通膨雖是多重因素使然，但柏恩斯難辭其咎，因為他不曾採取強烈行動緊縮貨幣政策。

土耳其教訓

更誇張的例子在土耳其。土國總統厄多安以強人之姿悍然干預央行貨幣政策，而且採信非傳統觀點，堅稱降利率能馴服通膨，結果導致通膨狂飆，土耳其里拉崩盤。

2018年以降，每當央行決定升息或久久按兵不動，厄多安基本上就炒央行總裁魷魚。從2019年7月起的20個月，他開除了三位央行總裁。2021年3月時任總裁阿巴爾遭解僱時，土國通膨率約16.7%。到2022年10月，通膨率一路衝上85.5%才見頂。期間，土國基準利率頻頻調降，在2023年2月降到8.5%的低點。

土耳其里拉匯價狂瀉，迫使當局動用外匯存底護盤，估計總共花了600億美元拉抬里拉，讓該國險些陷入債務危機。

通膨狂飆引發民怨沸騰，終於迫使厄多安在2023年改採較傳統的貨幣政策。央行連番升息，基準利率在2024年3月升抵50%觸頂，現已降到43%上下。土國房貸利率如今仍高於40%。撤除護盤措施後，里拉重貶，加劇物價壓力。

通膨飛升，貨幣重貶和借貸利率高昂，已影響土國企業並打擊他們海外經商能力。最慘的是該國窮人，過去十年來艱苦度日。

但這不表示厄多安已停止干預央行決策。東方研究中心研究員米查斯基說：「這仍是厄多安的政治決定。你永遠不知道，厄多安何時會決定：『經濟夠穩定了，讓我們回歸低利率政策。』」

阿根廷教訓

傳統上，每回總統大選過後，阿根廷央行（BCRA）總裁就會被撤換。因此，自2013年以降，BCRA已換了八位總裁，相形之下，同時期Fed經歷三位主席。

21世紀迄今，BCRA一直為阿根廷政府的財政目標服務，主要是印鈔票支應財政赤字。後果便是惡性通膨，在2024年4月飆到292%的驚人水準後才見頂。

民粹主義者米雷伊曾在競選期間揚言將關閉央行，但2023年當選後並未這麼做，反而支持BCRA維持物價穩定的目標。

三一學院經濟學系副教授羅梅里說：「米雷伊很快就明白，央行獨立性不僅對維護貨幣政策穩定至關重要，對維持匯率穩定也是。」

聚焦於物價穩定，佐以撙節措施和匯制改革，讓阿國通膨情況大有改善。7月通膨率降到36.6%，同月阿國主權債信評等獲穆迪調升，提振投資人對持有阿根廷公債的信心。

弗里德里希諾曼自由基金會（FNF）專案總監霍茲曼表示，阿根廷動盪帶給世人的教訓是：「假如央行的分析和抗通膨路徑不明，可能迅速毀了（一國的）信譽，那可能觸發向下沉淪的惡性循環。國家風險隨之升高，突然間，所有資本市場都不得其門而入。」

Fed喪失獨立性將禍延全球

羅梅里認為，庫克若真的被川普開除，Fed其他理事的職位也可能岌岌不保，再加上鮑爾主席任期明年5月結束，Fed獨立性與公信力將江河日下，通膨預期隨之升高，可能導致通膨變本加厲的惡果。

德州奧斯汀大學經濟系副教授賓德說，Fed獨立性若失守，將陷入任何決策都被視為「政治決定」的困境：如果降息1碼（0.25個百分點）而非2碼，人們會懷疑是「反川普」；若按數據判定有必要降2碼，人們又會懷疑他們「屈服於川普」。

德意志銀行全球外匯研究主管薩拉維洛說，1970年代美國的情況若是捲土重來，衝擊會比昔日嚴重多了。因為美國如今不但入不敷出，進口也超過出口，形成所謂「雙赤字」（財政赤字和貿易逆差）。而且，如今外國投資人持有巨額的美國資產，若見美國經濟動盪，可能大舉拋售。

薩拉維洛說：「這種種因素，都指向更重大的全球動盪。」

布魯金斯研究所高級研究員賈斯頓也警告，萬一Fed公信用蕩然無存，將導致更嚴重的風險：危及世界經濟穩定。