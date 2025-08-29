聽新聞
遭控違法開除Fed理事 白宮將應戰
美國總統川普日前以涉嫌貸款詐欺為由，開除前總統拜登任命的聯準會理事庫克，白宮廿八日表示，川普已經看過貸款相關的收據，確認他有理由開除庫克；面對庫克提起訴訟，川普政府會繼續據理力爭。
美國財政部長貝森特廿七日指出，政府在美國勞動節之後，將開始徵詢替補庫克的候選人。目前有十一位很有能力的候選人。
川普廿五日在社群平台「真實社群」上公布他寫給庫克的署名信，表明他認為有充足理由免除庫克的職務，主因是庫克涉嫌偽造銀行文件以獲密西根州和亞特蘭大兩處房產優惠房貸條件，此案已進入刑事調查。
對此，庫克在公開聲明中回應說，川普聲稱以正當理由開除她，但其實沒有合法的正當理由；庫克也說，川普無權這麼做，她也不會辭職，將繼續行使其職務。
庫克廿八日上午向華府聯邦法院提起訴訟。
