聽新聞
0:00 / 0:00

遭控違法開除Fed理事 白宮將應戰

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導

美國總統川普日前以涉嫌貸款詐欺為由，開除前總統拜登任命的聯準會理事庫克，白宮廿八日表示，川普已經看過貸款相關的收據，確認他有理由開除庫克；面對庫克提起訴訟，川普政府會繼續據理力爭。

美國財政部長貝森特廿七日指出，政府在美國勞動節之後，將開始徵詢替補庫克的候選人。目前有十一位很有能力的候選人。

川普廿五日在社群平台「真實社群」上公布他寫給庫克的署名信，表明他認為有充足理由免除庫克的職務，主因是庫克涉嫌偽造銀行文件以獲密西根州和亞特蘭大兩處房產優惠房貸條件，此案已進入刑事調查。

對此，庫克在公開聲明中回應說，川普聲稱以正當理由開除她，但其實沒有合法的正當理由；庫克也說，川普無權這麼做，她也不會辭職，將繼續行使其職務。

庫克廿八日上午向華府聯邦法院提起訴訟。

Fed 川普 聯準會

延伸閱讀

跟台灣學的？華郵揭台政府最寶貴資產 川普入股英特爾挨批仿效北京

俄炸基輔至少21死 雙普會後最大空襲 川普不高興但不意外

上任不到1個月…CDC主任被川普開除 疑不滿小甘迺迪疫苗政策

川普迎60萬中生當美中談判條件 白宮急澄清：是2年合計

相關新聞

台積電躲過？美國公告取消三星等業者豁免 提高在陸生產晶片難度

根據聯邦公報（Federal Register），美國將藉由撤銷從中國大陸採購美國半導體製造設備的許可，提高三星、SK海...

美股早盤／四大指數盡墨…陸傳自研晶片有望填缺口 輝達挫逾3%

美股29日早盤四大指數盡墨，投資人在長周末前獲利了結。最新通膨數據顯示，物價上漲風險仍揮之不去。

輝達H20晶片輸陸卡關 阿里巴巴傳正開發替代品！但面臨這項挑戰

輝達H20晶片輸陸卡關，這讓當地晶片業者有機會推出替代產品來填補這個缺口，而最新一個例子據傳是大陸雲端運算龍頭阿里巴巴。

美7月個人消費支出穩健 通膨升幅溫和！聯準會9月中降息機率升高

美國7月個人消費支出（PCE）穩健增加，通膨指標溫和升高，且都符合預估，顯示關稅對經濟的負面影響並不明顯，也使聯準會（F...

南韓三星靠AI手機終於打開日本市場 Q2市占率躍居老三

日本過去被稱為「南韓手機的墳墓」，但三星電子卻靠著推出搭載前所未見人工智慧（AI）功能的Galaxy S25，終於上半年...

遭控違法開除Fed理事 白宮將應戰

美國總統川普日前以涉嫌貸款詐欺為由，開除前總統拜登任命的聯準會理事庫克，白宮廿八日表示，川普已經看過貸款相關的收據，確認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。