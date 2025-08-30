南韓提高政府預算8% 衝刺AI

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

南韓政府29日提出2026年度預算案，將提高預算支出8.1%，增幅為四年來最大，聚焦研發與人工智慧（AI）投資，同時提高明年國防支出8.2%，以順應美國總統川普的要求。

企劃財政部公布經內閣批准的2026年預算提案，總支出728.0兆韓元（5,244.4億美元），比今年增加8.1%，增幅是2022年以來最大。

這是南韓總統李在明上任後提出的第一份全年預算案，誓言以擴張財政提振經濟成長，與前總統尹錫悅執政三年優先考量財政永續的做法，形成鮮明對比。

南韓2026年預算案集中於建立李在明政府所稱的「超創新經濟」，72兆韓元配置於創新相關部門，遠高於今年的51兆韓元。其中，配置於AI的預算為10.1兆韓元，遠高於今年的3.3兆韓元，用於AI投資的研究支出增加19.3%到35.3兆韓元，增幅創紀錄。

支持受關稅影響出口商的產業政策支出，將增加14.7%至32.3兆韓元，文化產業支出也將增長8.8%到9.6兆韓元，社會福利支出增加8.2%到269.1兆韓元。

首爾當局也提議提高明年國防支出8.2%，達到史上最高的66.3兆韓元，約相當於國內生產毛額的2.4%，增幅也是2008年來最大。

