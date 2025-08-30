南韓將發放鄉村基本津貼 越南將對全民普發現金

南韓政府明年起將試行「鄉村基本所得」計畫，針對政府指定的人口減少地區居民，發放每月15萬韓元（約新台幣3,300元）的基本生活津貼，一開始選定六個郡的居民為發放對象。越南當局也將對全民普發現金，慶祝9月2日國慶日。

南韓內閣會議在29日敲定2026年的預算案，內容包括「鄉村基本所得」方案的細節，將為這項計畫分配2,000億韓元預算，但並非所有人口下滑地區均適用，而是會從全國89個人口減少地區，進行公開徵選後，選定六個郡，預定共對24萬名居民發放每月基本所得15萬韓元。

為了穩定農民與漁民所得，政府也將擴大所得穩定保險涵蓋的農作物品項，將由原本的九項，增加至14項，新增品項包括柑橘、高麗菜、桃子、蘿蔔及甜柿。納為所得穩定保險的項目，可獲得高達平均所得85%的擔保。

做為調節供需而栽種的稻田，南韓政府將提供每公頃500萬韓元的直接給付。辛奇（舊稱泡菜）契作也有新的貨款支持方案，配置408億韓元的預算。

為了強化農漁民競爭力，首爾當局也聚焦人工智慧（AI），將財源分配到多個新的政府專案之上。例如，撥款807億韓元給全國農業AI轉型平台計畫；84億韓元給實體AI農業協作機器人；78億韓元給以AI為基礎的作物成長診斷，另以1,000億韓元成立智慧農田未來創新成長基金。

另外，越南政府28日聲明指出，將對每位公民發放10萬越南盾（約新台幣116元），預計耗資多達3.8億美元。當局表示，這項前所未見的舉措，「展現黨國持續高度關懷人民」。

聲明指出，民眾可經由帳戶或領現，取得這筆錢，當局已指示財政部與央行在下周二的國慶日前完成發放作業。

然而，由於金額實在太低，河內居民范進律（音譯）表示，「我對此感到非常訝異，起初我以為這是個騙局」，「我會拿這筆錢來買咖啡…大概可以買三杯咖啡」。

另據日本執政黨自民黨的參議院敗選檢討報告，當局推動的全民普發現金政策，成為執政聯盟自民、公明兩黨選舉慘敗的原因。

執政聯盟4月曾討論對全體國民發放4至5萬日圓的方案，但民調顯示民眾並不支持，因而暫時擱置。

結果6月13日東京都議會選舉公告當日，日相石破茂突然自行宣布，原則每人發2萬日圓。

首相繞過黨內討論與協調，直接拋出此構想，招致「選前大撒幣」的批評。最終，執政聯盟在參院選舉慘敗，淪為少數執政黨。普發現金案將來可能改成有條件發放。