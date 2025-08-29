美股早盤／四大指數盡墨…陸傳自研晶片有望填缺口 輝達挫逾3%

美股29日早盤四大指數盡墨，投資人在長周末前獲利了結。最新通膨數據顯示，物價上漲風險仍揮之不去。

道瓊工業指數下跌212點，或0.5%；標普500指數跌0.6%，但預期8月將是該指數連四個月收紅；那斯達克指數跌1.2%。費城半導體指數挫2.9%；台積電ADR跌2.9%。

輝達早盤跌逾3%。此前華爾街日報（WSJ）報導，中國大陸電商巨頭阿里巴巴研發出較先進的晶片，試圖填補輝達在中國銷售受阻所留下的空缺。阿里巴巴ADR早盤飆漲逾8%。

其他科技股方面，戴爾科技（Dell Technologies）本季財測偏弱，早盤股價慘跌9.75%。

美國7月個人消費支出（PCE）穩健增加，通膨溫和升高且符合預估，但不致影響聯準會（Fed）於9月中降息。

Fed最重視的核心PCE平減指數，7月年增2.9%，符合預估，但高於6月時的2.8%升幅，並寫2月以來新高。

摩根士丹利財富管理公司首席經濟策略師曾特娜（Ellen Zentner）表示，「Fed已經打開降息的大門，但幅度將取決於勞動市場疲軟，是否繼續被視為比通膨上升更大的風險。今天公布的核心PCE指數符合預期，將使焦點停留在就業市場之上。目前而言，9月降息的機率依然較高」。