川普次子出席香港論壇 稱比特幣將漲到100萬美元

美國總統川普次子艾瑞克．川普（Eric Trump）展開亞洲行，他今天在香港論壇中呼籲投資比特幣，甚至稱比特幣價格將飆漲至100萬美元（約新台幣3058萬元）。

法新社報導，艾瑞克．川普支持的加密貨幣公司據說正在亞洲尋找併購對象。

美國加密貨幣投資人是川普（Donald Trump）角逐白宮大位期間的主要支持者，他們貢獻數以百萬計美元助川普勝選，期盼藉此扭轉前總統拜登（JoeBiden）任內，政府對加密貨幣行業的懷疑態度。

美國聯邦眾議院7月通過3項具里程碑意義的加密貨幣法案，川普也採取幾項行動支持這個產業。

41歲的艾瑞克．川普赴香港參加比特幣亞洲（Bitcoin Asia）論壇，他在一間擠滿加密貨幣愛好者的會議室中說道，比特幣「是全球最偉大的資產。在我心中，比特幣毫無疑問將會漲到100萬美元」。

英國金融時報（Financial Times）本月初披露，川普長子小唐納·川普 （Donald Trump Jr.）和艾瑞克．川普支持的比特幣挖礦公司American Bitcoin，正在亞洲尋找可併購的對象。

彭博（Bloomberg News）近日引述消息人士披露，艾瑞克．川普預計赴東京參加日本比特幣公司Metaplanet於9月1日舉行的股東會。

艾瑞克．川普被詢及總統川普和中國國家主席習近平是否將會在近期討論加密貨幣，他回答說，美中兩國對加密貨幣的了解程度可能「勝過全球任何一個國家」。

路透社上週引述知情人士報導，中國禁止加密貨幣交易後，現正考慮推出與人民幣掛鉤的穩定幣，試圖提升人民幣在全球的使用率。

香港於5月通過一項穩定幣法案後，目前正與美國及其他地區爭奪全球數位資產樞紐地位。