台積電躲過？美國公告取消三星等業者豁免 提高在陸生產晶片難度

根據聯邦公報（Federal Register），美國將藉由撤銷從中國大陸採購美國半導體製造設備的許可，提高三星、SK海力士與英特爾在中國大陸生產晶片的難度。

美國商務部先前批准三星、SK海力士與英特爾在中國大陸生產晶片，把這些業者排除在嚴格半導體設備中國大陸銷售限制之外。這些公司如今需要取得許可，才能從中國大陸採購設備。美國調整許可政策可能衝擊該國設備製造商KLA、科林研發（Lam Research）及應用材料營收，中國本土設備製造商則可望受益。

值得注意的是，美國媒體6月曾報導，美國打算撤銷台積電、三星與SK海力士旗下位於中國大陸晶片工廠，取得美國技術時享有的豁免，但最新公告未提到台積電。