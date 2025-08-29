南韓三星靠AI手機終於打開日本市場 Q2市占率躍居老三

日本過去被稱為「南韓手機的墳墓」，但三星電子卻靠著推出搭載前所未見人工智慧（AI）功能的Galaxy S25，終於上半年在日本創下銷售佳績，第2季市占率躍居老三，並預期本月推出的折疊手機Z7，將讓下半年買氣更加火熱。

朝鮮日報報導，據市場研究機構Counterpoint Research，三星今年第2季在日本市場的出貨量比去年同期大增60%，市占率達到歷來紀錄的10%，僅次於蘋果的49%和Google的11%，從去年的排名第五晉升至第三。

日本市場對南韓手機而言是出了名的難以攻破，三星過去甚至為了銷售拿掉品牌標誌，但今年市場看好三星市占率將能達到雙位數。

業界報告指出，日本對於AI手機的興趣升高，帶動了三星旗艦機種Galaxy S25和中階產品Galaxy A系列的需求增加，因此提振了三星市占率。其中一些報告更特別指出，價格親民的Galaxy A系列也具備AI功能，對市占率的貢獻很大。

有些分析也指出，Galaxy A吸收了一些強調性價比的陸系品牌手機需求。據Counterpoint Research，小米今年第2季在日本的市占率下滑至5%，比去年同期下降3個百分點；銷售量也比去年同期減少33%。

三星8月1日在日本推出新折疊手機Galaxy Z Fold 7和Flip 7，開賣首周就拿下日本最大電信商NTT Docomo線上商店當周銷量的第一、二名，是三星該系列首次在該商店發售首周拿下冠軍。

業界人士表示，這是產品品質獲得認證的結果。Fold 7已被外媒誇讚為目前市面上最輕薄的折疊手機。