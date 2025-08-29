美7月個人消費支出穩健 通膨升幅溫和！聯準會9月中降息機率升高

快訊

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國7月個人消費支出（PCE）穩健增加，通膨指標溫和升高，且都符合預估，顯示關稅對經濟的負面影響並不明顯，也使聯準會（Fed）於9月中降息的機率進一步升高。

各項數據如下：

代表通膨率的整體PCE平減指數比6月上升0.2%，符合預估，但低於6月時的0.3%升幅；比去年同期上升2.6%，符合預估，升幅也與6月相同。

Fed最重視的核心PCE平減指數比6月上升0.3%，符合預估，升幅也與6月相同；比去年同期上升2.9%，符合預估，高於6月時的2.8%升幅相同。

個人消費支出比6月增加0.5%，符合預估，優於6月時的0.4%（修正值）增幅；扣除通膨後的實質個人消費支出比6月增加0.3%，符合預估，優於6月時的0.1%增幅。

另外，7月進階商品貿易收支出現1,036億美元逆差，高於預估的902億美元，及6月時849億美元逆差。進口額激增7.1%，6月時則是減少4.6%；出口額減少0.1%，比6月時的減少0.7%稍好。

