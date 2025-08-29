快訊

曾被視為運動部長熱門人選 「他」讚李洋棄年領3千萬代言費入閣

彭振聲偵訊消失1小時13分後認罪！民眾黨批「清洗筆錄」 北檢發聲澄清

市場關注美通膨數據 亞股收盤互有漲跌

中央社／ 馬尼拉29日綜合外電報導
美國科技股推升華爾街股市主要指數迭創新高後，市場轉而關注預計今晚出爐的美國重要通膨數據，亞股今天收盤互有漲跌。 示意圖／AI生成
美國科技股推升華爾街股市主要指數迭創新高後，市場轉而關注預計今晚出爐的美國重要通膨數據，亞股今天收盤互有漲跌。 示意圖／AI生成

美國科技股推升華爾街股市主要指數迭創新高後，市場轉而關注預計今晚出爐的美國重要通膨數據，亞股今天收盤互有漲跌。

美聯社報導，日股基準日經225指數小幅下滑0.26%，收在42718.47點。今天稍早公布的數據顯示，受日本輸美貨物面臨更高關稅影響，日本7月工業生產下滑。

8月東京通膨年增率放慢至2.6%；日本上月失業率從6月的2.5%降至2.3%。

荷蘭國際集團（ING Economics）分析師指出：「今天出爐的日本數據好壞並陳，令人失望的工業生產數據對第3季成長構成威脅，同時，勞動市場緊俏顯示工資上漲和基礎通膨率仍堅挺。我們仍認為，日本銀行（Bank of Japan）可能於10月升息。」

中國股市方面，香港恆生指數小漲0.32%，收報25077.62點，上證綜指（滬指）也揚升0.37%，收在3857.93點。

韓國綜合股價指數（KOSPI）今天終場小跌0.32%，報3186.01點；雪梨股市S&P ASX/200指數小幅下滑0.08%，收在8973.10點。台灣加權指數收盤微跌0.01%，回吐盤中稍早的漲幅。

其他亞股方面，新加坡和威靈頓股市收高，吉隆坡、雅加達及馬尼拉股市收低。

美國商務部昨天公布數據顯示，美國今年第2季國內生產毛額（GDP）折合年率成長3.3%，從前一季的萎縮0.5%恢復成長，當時經濟萎縮主要受到川普政府貿易戰影響。

美國今天稍晚預計公布另一項更新後的通膨數據，也就是個人消費支出物價指數（PCE）。經濟學家預估，7月通膨率預計上揚2.6%，與去年同期大致持平。

此外，美國企業持續示警投資人和消費者，關稅將推升成本和物價上揚。

通膨 美國 亞股 科技股 恆生指數

延伸閱讀

中職／鎛銳早就收過台灣邀約 想起經典賽輸日本還會掉淚

熱錢流出 新台幣8月狂貶6.89角創近3年最大貶幅

美軍將在日本部署泰風飛彈 中國外交部：堅決反對

科技大戶出手！日月光集團旗下環鴻科技砸11.5億元買台中精密園區廠房

相關新聞

輝達H20晶片輸陸卡關 阿里巴巴傳正開發替代品！但面臨這項挑戰

輝達H20晶片輸陸卡關，這讓當地晶片業者有機會推出替代產品來填補這個缺口，而最新一個例子據傳是大陸雲端運算龍頭阿里巴巴。

市場關注美通膨數據 亞股收盤互有漲跌

美國科技股推升華爾街股市主要指數迭創新高後，市場轉而關注預計今晚出爐的美國重要通膨數據，亞股今天收盤互有漲跌

戴爾上修財測 為何股價反重摔6%？財報透露AI伺服器與PC需求隱憂

美國個人電腦（PC）與人工智慧（AI）伺服器大廠戴爾（Dell）上季獲利與營收都優於預期，並調升全年財測，但上季AI伺服...

印度總理莫迪訪日讚兩國貿易 指8成日企盼在印度擴展版圖

印度總理莫迪（Narendra Modi）到日本訪問兩天，今天他大讚兩...

弱勢美元刺激投資人轉向 南非股匯市8月漲幅「逼近20年來最高」

隨著美元轉弱刺激投資人對美國以外高報酬率資產的需求，南非8月股匯市雙雙逼近20年來同月最大漲幅。

跟台灣學的？華郵揭台政府最寶貴資產 川普入股英特爾挨批仿效北京

美國總統川普取得10%英特爾股權的交易，打破美國奉行數十年的自由市場經濟慣例，把政府的手伸進民間企業，引起諸多質疑。但放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。