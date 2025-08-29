市場關注美通膨數據 亞股收盤互有漲跌
美國科技股推升華爾街股市主要指數迭創新高後，市場轉而關注預計今晚出爐的美國重要通膨數據，亞股今天收盤互有漲跌。
美聯社報導，日股基準日經225指數小幅下滑0.26%，收在42718.47點。今天稍早公布的數據顯示，受日本輸美貨物面臨更高關稅影響，日本7月工業生產下滑。
8月東京通膨年增率放慢至2.6%；日本上月失業率從6月的2.5%降至2.3%。
荷蘭國際集團（ING Economics）分析師指出：「今天出爐的日本數據好壞並陳，令人失望的工業生產數據對第3季成長構成威脅，同時，勞動市場緊俏顯示工資上漲和基礎通膨率仍堅挺。我們仍認為，日本銀行（Bank of Japan）可能於10月升息。」
中國股市方面，香港恆生指數小漲0.32%，收報25077.62點，上證綜指（滬指）也揚升0.37%，收在3857.93點。
韓國綜合股價指數（KOSPI）今天終場小跌0.32%，報3186.01點；雪梨股市S&P ASX/200指數小幅下滑0.08%，收在8973.10點。台灣加權指數收盤微跌0.01%，回吐盤中稍早的漲幅。
其他亞股方面，新加坡和威靈頓股市收高，吉隆坡、雅加達及馬尼拉股市收低。
美國商務部昨天公布數據顯示，美國今年第2季國內生產毛額（GDP）折合年率成長3.3%，從前一季的萎縮0.5%恢復成長，當時經濟萎縮主要受到川普政府貿易戰影響。
美國今天稍晚預計公布另一項更新後的通膨數據，也就是個人消費支出物價指數（PCE）。經濟學家預估，7月通膨率預計上揚2.6%，與去年同期大致持平。
此外，美國企業持續示警投資人和消費者，關稅將推升成本和物價上揚。
