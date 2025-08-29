聽新聞
輝達H20晶片輸陸卡關 阿里巴巴傳正開發替代品！但面臨這項挑戰
輝達H20晶片輸陸卡關，這讓當地晶片業者有機會推出替代產品來填補這個缺口，而最新一個例子據傳是大陸雲端運算龍頭阿里巴巴。
據美國媒體引述知情人士報導，這家輝達長年來的大客戶正在研發並測試一款晶片。相較於過去其研發的雲端運算晶片多半是為了特殊應用設計，這款晶片將是為了處理更廣泛的AI推論作業。
同時，這款晶片的生產也將由某家大陸公司負責，不像阿里巴巴先前的AI晶片是由台積電代工。美國華府已不讓台積電用尖端科技為大陸生產AI晶片。
除了阿里巴巴之外，上海新創公司沐曦（MetaX）7月已發表一款新款晶片，號稱可做為H20的替代品。該公司27日表示，正在準備量產這款晶片。
不過，報導指出，阿里巴巴和其他當地業者面臨的一項挑戰，就是如何得到足夠的供應量。這些業者所仰賴的當地晶片廠多半使用老舊的外國機器和功率不足的國產設備，很難提高產量。
