戴爾上修財測 為何股價反重摔6%？財報透露AI伺服器與PC需求隱憂

美國個人電腦（PC）與人工智慧（AI）伺服器大廠戴爾（Dell）上季獲利與營收都優於預期，並調升全年財測，但上季AI伺服器訂單額卻季比銳減超過50%，毛利率和PC營收也都低於市場預期，拖累股價在美股23日早盤重挫逾6%。

戴爾表示，在止於8月1日的年度第2季（上季）營收比去年同期成長19%至297.8億美元，經調整後每股盈餘（EPS）2.32美元，都高於預期。戴爾也調升全年營收預測至1,070億美元，全年EPS預估提高到9.55美元，都超乎華爾街預測。

戴爾表示，上半年度已出貨100億美元的AI伺服器，超越去年度全年，並且上調截至明年1月底的今年度出貨額到200億美元，高於之前預測的150億美元。

然而，戴爾本季財測好壞參半，營收估為270億美元，高於預期，EPS料為2.45美元，低於預期。

更令市場憂心的是，戴爾上季AI伺服器訂單額為56億美元，比前一季的121億美元銳減54%，上季的未出貨AI伺服器訂單額也季減19%到117億美元；上季經調整後毛利率18.7%，遠低於市場預估的19.6%。

戴爾營運長克拉克（Jeff Clarke）在財報會議回應分析師對AI伺服器業務利潤的問題表示，上季有一些並非常見的支出，包括努力要贏得並完成搭載輝達（NVIDIA）最新晶片的伺服器訂單、以及因應監管環境。

他說，「那些是非常積極而競爭的交易，上季已出貨」，「由於我們加速原料出貨以滿足客戶的需求和要求，我們有一些本質上為一次性的供應鏈支出」。

此外，戴爾上季涵蓋PC銷售的客戶解決方案事業群，營收僅年增0.7%到125億美元，低於預期。相較下，對手惠普（HP）上季PC營收成長6%，表現較佳。