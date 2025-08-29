印度總理莫迪訪日讚兩國貿易 指8成日企盼在印度擴展版圖

快訊

中央社／ 新德里29日專電
印度總理。法新社

印度總理莫迪（Narendra Modi）到日本訪問兩天，今天他大讚兩國間的貿易往來，並引述日本貿易振興機構（JETRO）資料，指80%的日本企業希望擴大在印度的事業版圖。

莫迪今天在日本東京舉行的印度日本經濟論壇上表示，印度政治、經濟穩定，政策透明且具可預測性，是世界上成長最快的主要經濟體，很快就會成為全球第3大經濟體。

莫迪表示，印度對全球GDP的貢獻達18%，「我們的改革、轉型、方針，正使一切持續進步」。

莫迪稱印度與日本的夥伴關係是「有戰略意義且明智的」，除點出印度是日本企業進軍全球南方市場的跳板，更稱JETRO表示80%的日本企業希望在印度擴張版圖，且有75%的公司已經獲利。

莫迪提到，印度發展歷程中，日本一直是重要的合作夥伴，從地鐵、製造業、半導體等，日本企業在印度的投資已經超過400億美元（約新台幣1.22兆元），光是過去兩年，私人企業的投資額就達到130億美元（約新台幣3971億元）。

莫迪這次應日本首相石破茂邀請，到日本參加論壇，雙方可望對兩國都關心的區域、全球問題交換意見。

結束日本兩天行程後，莫迪31日將到中國參加上海合作組織（SCO）高峰會，據傳也將與中國國家主席習近平會晤。

