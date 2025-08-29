弱勢美元刺激投資人轉向 南非股匯市8月漲幅「逼近20年來最高」

快訊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
南非股市8月創下近20年來同月最佳表現，因美元轉弱刺激投資人轉向報酬更高的南非資產。路透
隨著美元轉弱刺激投資人對美國以外高報酬率資產的需求，南非8月股匯市雙雙逼近20年來同月最大漲幅。

彭博資訊報導，南非蘭德兌美元匯率8月狂升3%，創下自2005年來最佳8月表現；南非主要股市8月份也大漲3.4%，為2006年來同月最大漲幅。

在南非聯合政府推動亟需的經濟改革、財政前景轉好，以及南非央行維持通膨在低水準下，南非資產正重新獲得投資人的青睞。構成南非大部分出口的貴金屬和其他原物料價格走強，也推升蘭德匯率和該國礦業公司的吸引力。

Rand Merchant Bank策略師凱恩斯和麥迪南表示：「在大宗商品價格上漲改善南非的貿易條件下，蘭德基本面將持續強勁。」

Momentum Investments資產配置長范帕朋多則表示，美元轉弱和聯準會（Fed）看似準備降息，也讓投資人正在美國以外地方尋求更好報酬，「南非股匯市8月正向表現的很大部分是和全球盛行的風險追逐情緒有關，市場持續在反映對Fed更有可能9月降息的預期」。

南非股匯市的8月表現通常會轉弱，因為歐美投資人在暑假期間的交易活動放緩。蘭德過去20年的8月平均表現是下跌2.4%。

