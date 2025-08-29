快訊

跟台灣學的？華郵揭台政府最寶貴資產 川普入股英特爾挨批仿效北京

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國總統川普取得10%英特爾股權的交易，把政府的手伸進民間企業，打破美國奉行數十年的自由市場經濟慣例。路透社
美國總統川普取得10%英特爾股權的交易，把政府的手伸進民間企業，打破美國奉行數十年的自由市場經濟慣例。路透社

美國總統川普取得10%英特爾股權的交易，打破美國奉行數十年的自由市場經濟慣例，把政府的手伸進民間企業，引起諸多質疑。但放眼全球，政府入股民營企業的安排，其實並非那麼罕見。

華盛頓郵報報導，政府掌控民間企業在一些市場經濟體司空見慣，台灣便是其中一例。台灣政府透過17家國營事業對經濟發揮影響力。如同許多國家，台灣也擁抱產業政策，完全掌控台電、台灣自來水等重要公用事業，並在台灣中油公司這類策略性資產握有多數股權。

但台灣政府最寶貴的資產，莫過於台積電持股。台灣起初透過國家發展基金，提供台積電創辦人張忠謀一筆7,000萬美元種子投資，協助創立這家半導體製造公司。國發基金是台灣政府支持的投資基金，作用頗類似主權財富基金。今年5月，總統賴清德宣布將成立主權基金，以管理台灣龐大的外匯準備。

川普現在也打算走這種路線，已在2月簽署行政命令，推動建立美國主權財富基金的計畫，目標是「促進美國經濟與國際戰略領導地位」。

在政治與經濟制度與美國近似的歐洲，政府持有大企業股權的例子也所在多有。例如挪威、瑞典、德國、法國和義大利，政府在航空、鐵路、電信、汽車和國防公司持股100%或部分股權的情況，十分常見。

在資源豐富且設有主權財富基金的國家，比方說挪威、沙烏地阿拉伯和阿聯，政府也購入大量的民間企業股權，藉政府入股鼓勵從事新的生產，例如促進綠能轉型。

但川普2.0入股英特爾，最常拿來與中國大陸比較。批評者擔心，美國已偏離自由市場路線，轉而仿效北京的「國有資本主義」做法。

北京當局透過規模龐大的政府基金，牢牢掌控大陸晶片公司的營運和策略。例如，政府相關投資機構就占據中芯國際（SMIC）大多數董事會席位，藉由股東表決權指揮中芯營運方向。相較下，川普2.0入股英特爾，並未取得股東投票權利。

然而，批評者指出，美國政府正揚棄自由市場路線，行事作風愈來愈像北京當局，對民間企業的干預愈來愈明顯。

共和黨籍肯塔基州參議員保羅就說：「今天是英特爾，明天可能是任何產業。社會主義基本上就是政府掌控生產工具。」保守派智庫美國企業研究所（AEI）常駐學者巴菲爾德表示，他擔心川普正立下新的先例，將導致美國經濟被「社會主義悄悄滲透」。

