馬斯克收購推特案挨告 要求駁回美證管會訴訟

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導
科技大亨馬斯克今天提出聲請，要求駁回美國證券管理委員會提起的民事訴訟，對方指控他2022年延遲申報對社群平台推特（Twitter，現稱X）的持股。 路透社

科技大亨馬斯克今天提出聲請，要求駁回美國證券管理委員會（SEC）提起的民事訴訟，對方指控他2022年延遲申報對社群平台推特（Twitter，現稱X）的持股。

路透社報導，美國證管會今年1月在華盛頓特區聯邦法院提告，指控馬斯克（Elon Musk）延遲11天才披露他最初購買推特5%普通股，違反聯邦證券法。證管會尋求法院命令馬斯克支付民事罰款，並返還不當得利。

馬斯克律師團今天表示，馬斯克在他的財富管理顧問諮詢了證券揭露相關法律意見後，便停止繼續購買當時仍為上市公司的推特股份，並於下一個工作日申報。

根據證管會規定，投資人若持股超過5%必須在10天內申報，馬斯克的案例應於2022年3月24日前揭露。

證管會指出，馬斯克不惜犧牲毫無戒心的投資人權益，以人為操作的低價購買價值超過5億美元的推特股份，直到2022年4月4日才揭露買股消息，當時他已持有9.2%股權。

馬斯克必須在明天前向法院做出回應。

X 美國 Twitter 馬斯克 投資人 民事訴訟

