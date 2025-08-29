快訊

AI ASIC業者邁威爾資料中心營收、財測令人失望 股價暴跌逾11%

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
邁威爾科技（Marvell Technology），上季營收與獲利約略符合預期，資料中心營收卻低於預期。彭博資訊
邁威爾科技（Marvell Technology），上季營收與獲利約略符合預期，資料中心營收卻低於預期。彭博資訊

美國人工智慧（AI）特殊應用IC（ASIC）晶片製造商邁威爾科技（Marvell Technology），上季營收與獲利約略符合預期，資料中心營收卻低於預估，本季營收預測也令人失望，暗示該公司的ASIC事業下滑，拖累股價盤後暴跌逾11%。

為大型科技公司設計晶片、用於驅動AI工作負載的邁威爾，在止於8月2日止的年度第2季（上季）營收比去年同期成長58%至20.1億美元，經調整後每股盈餘為0.67美元，都符合分析師預期。

然而，上季資料中心營收年增69%至14.9億美元，卻低於分析師預測。

邁威爾也預期，本季營收將為20.6億美元，低於市場預估，執行長墨菲（Matthew Murphy）更表示，預料本季資料中心季比將零成長，但下季季比成長將增強。

Summit Insights分析師陳金蓋認為，邁威爾本季的低迷財測，暗示該公司的客製ASIC事業下滑。

邁威爾並未說明ASIC事業疲軟的原因，但墨菲說，在大型雲端運算供應商打造基礎設施時，「起伏」很正常。他表示，邁威爾的「客製AI設計活動為歷來最熱絡」，「正處理超過十多家客戶的50多個新機會」，該公司本季也將整頓非資料中心的終端市場，整合為單一終端市場。

媒體最近報導，微軟已延後一些自研AI晶片的推出時間到2028年，衝擊為微軟設計部份零組件的邁威爾。

