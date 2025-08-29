美國聯準會理事庫克遭解職後提告川普政府

根據週四（8月29日）公布的法庭文件，美國聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）已對白宮提告，對「川普總統前所未見且非法將她免職的企圖」提出挑戰。

週一（25日），川普指控庫克在2021年（她擔任聯準會理事前一年）涉嫌房貸詐欺，偽造文件與房產紀錄，以獲得更優惠的房貸條件，批評此舉破壞了美國人民對庫克作為聯準會理事、負責監管金融體系的信任，並在社群平台上發文稱：「我判定有足夠的理由解除妳的職務。」

庫克週四提出的訴訟則引述聯邦法律規定，主張美國總統只有在「有正當理由」（for cause）的情況下，才能解除聯準會理事的職務。庫克主張，川普政府此前提出解雇她的指控與她在聯準會的工作無關，並不構成「正當理由」，且將她解職的決定並未經過任何聽證會或正式程序，因此違憲且是非正當解雇。

此外，庫克也提交了一項臨時限制令動議，聲明川普試圖將她免職的行為違法，並請求法院禁止聯準會在訴訟審理期間，採取任何解除她職務的行動。該動議的聽證會將於美東時間29日上午10點舉行。

這起案件目前由美國地方法院法官柯布（Jia Cobb）負責審理，她是前總統拜登任命的法官。各方預期這起案件可能會上訴至美國最高法院。當前最高法院由保守派法官佔多數，過去曾同意美國總統有權免職聯邦機構的官員，但近期曾表態，認為美國聯準會是少數的例外。

庫克在訴狀中也指出這一點，稱最高法院今年5月在一項裁定中，曾明確將聯準會與其他政府機構分開，強調該機構獨立性。

值得注意的是，建立聯準會的法律並未明確定義「正當理由（cause）」的標準或免職程序，而美國歷史上也從未有過總統解除聯準會理事職務的前例。因此這次訴訟將具有歷史性意義。

聯邦法律規定，總統在解除政府機構成員的職務時，必須具備「正當理由」，其中通常包括失職、瀆職或效率不彰。這些法律都可能成為法院評估川普是否有理由解職庫克的參考依據。

據路透社報導，川普政府可能會在訴訟中主張，法律賦予聯準會理事「免於解職的保護」本身就違憲，因為這限制了總統對行政部門的憲法權力。這也是川普政府對於解職其他前官員訴訟中一貫的主張。

麗莎．庫克為何捲入政治風波？

現年61歲的庫克為經濟學家，曾在美國財政部及白宮任職，2022年獲得時任總統拜登提名，但遭到共和黨人士反對，最終是時任副總統賀錦麗打破參議院50比50的僵局，讓庫克成為美國史上第一位擔任聯準會理事的非裔女性。

在川普宣布將她解職的幾天前，聯邦住房金融局（FHFA）局長普爾特（Bill Pulte）在社群平台上指控，庫克在2021年仍擔任學者期間所申請的房貸資料上偽造記錄和其他文件。

根據庫克在2024年的財務揭露表，她名下共有3筆房貸，其中2筆被標示為「自住房」。一般來說，自住房的貸款利率低於投資型房地產的利率。因此被川普政府批評為房貸詐欺，隨後將此案提交司法部長邦迪（Pamela Bondi）調查。

不過，庫克的財務揭露表顯示，她名下2筆「自住房」的房貸利率都高於當時的全國平均利率，讓部分專家質疑是否真的構成「詐貸」。另外也有專家認為，這些交易都發生在她進入聯準會之前，且當初在參議院確認任命時已列入公開紀錄，質疑這起事件是否真的構成開除她的「正當理由」。

庫克回應稱相關文件可能是「文書錯誤」，質疑川普政府免職她的動機在於操控聯準會。

聯準會獨立性受威脅

川普在今年1月上任以來，頻繁批評聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的利率政策，指責他不願降息，以及他對價值數十億美元的聯準會總部翻修計畫處理不當。但隨著鮑爾的任期將於明年5月結束，川普在近幾週以來也不再威脅要免職鮑爾。

不過庫克突然被免職一事，引發國際對於該機構是否能不受白宮干預、保持其獨立性的擔憂。在川普將開除庫克的消息公布後，美元對國際主要貨幣的匯率下跌。

如果庫克被解職，川普便有機會任命一位相對親近其政府的人選進入聯準會擔任理事。目前理事會仍有一名理事席位空缺，預計美國參議院將在下個月審議川普提名的人選、白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）。川普希望能迅速讓米蘭的提名通過，以利他參加9月16日至17日的貨幣政策會議表決。

