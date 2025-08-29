衝刺AI！南韓提高明年預算支出8% 增幅四年最大

南韓政府29日提出2026年度預算案，將提高預算支出8.1%，增幅為四年來最大，聚焦研發與人工智慧（AI）投資，同時提高明年國防支出8.2%，以順應美國總統川普的要求。

企劃財政部公布經內閣批准的2026年預算提案，總支出728.0兆韓元（5,244.4億美元），比今年增加8.1%，增幅是2022年以來最大。

這是南韓總統李在明上任後提出的第一份全年預算案，誓言以擴張財政提振經濟成長，與前總統尹錫悅執政三年優先考量財政永續的做法，形成鮮明對比。

南韓2026年預算案集中於建立李在明政府所稱的「超創新經濟」，72兆韓元配置於創新相關部門，遠高於今年的51兆韓元。其中，配置於AI的預算為10.1兆韓元，遠高於今年的3.3兆韓元，用於AI投資的研究支出增加19.3%到35.3兆韓元，增幅創紀錄。

支持受關稅影響出口商的產業政策支出，將增加14.7%至32.3兆韓元，文化產業支出也將增長8.8%到9.6兆韓元，社會福利支出增加8.2%到269.1兆韓元。

首爾當局也提議提高明年國防支出8.2%，達到史上最高的66.3兆韓元，約相當於國內生產毛額（GDP）的2.4%，增幅也是2008年來最大。

為籌措財源，南韓明年將發行創紀錄的232兆韓元（1,672億美元）公債，新發債的淨額將為115.7兆韓元。政府明年也將縮減27兆韓元的非核心支出，縮減額為歷來最多，廢止約1,300項被認為效率不彰或沒必要的計畫。

企劃財政部表示，由於明年稅收預料只增加3.5%至674.2兆韓元，明年預算赤字占比將提高到4%，遠高於今年的2.8%，債務占比率將從48.1%上升至51.6%。

最新數據顯示，南韓7月工業生產、零售銷售及設施投資都比6月成長，工業生產微增0.3%，零售銷售增長2.5%，設施投資大增7.9%，為這三大指標2月來首度同時提高。但經濟學家認為，7月工業生產成長的主因是海外客戶提前拉貨，9月後可能大幅回落，南韓央行依然可能降息。