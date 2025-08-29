韓政府通過15.8兆預算 重點發展AI及研發

快訊

中央社／ 首爾29日專電

韓國政府今天召開國務會議，通過總支出728兆韓元（約新台幣15.8兆元）規模的2026年度預算案，較今年度大幅增加8.1%，為刺激經濟成長，規劃將預算重點用在人工智慧（AI）及研發領域。

李在明政府首次通過的這項預算案，將對AI預算從3.3兆韓元大幅增至10.1兆韓元，重點補助機器人、汽車、造船、家電、半導體等主要製造業；研發預算則由29.6兆韓元增至35.3兆韓元，以19.3%創下歷年最大增幅，投入AI、生技、內容產業、國防產業、能源及製造業的尖端技術開發。

為應對貿易環境變化及美國政府對防衛費增額的壓力，2026年度預算中用於產業及能源領域的金額增加14.7%至32.3兆韓元，國防預算則增加8.2%至66.3兆韓元。

這次預算案雖然透過支出構造調整節省27兆韓元預算，前任尹錫悅政府大舉增額的政府開發援助（ODA）預算也遭大幅刪減，但在新增預算部分仍需大量依賴舉債，韓國國債將突破1400兆韓元，超過國內生產毛額（GDP）的5成，來到51.6%，目標在2029年維持在60%以下。

韓國副總理兼企劃財政部長具潤哲在記者會中表示，李在明政府一上任就面臨經濟萎縮、民生凍結的重大課題，財政預算必須擔起引流效果，引導經濟恢復成長。

