輝達自駕技術突飛猛近 疑受惠工程師竊密前東家 法官駁回撤案申請

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國加州聯邦法官周四裁定，關於法雷奧控告輝達竊密一案，有足夠的「間接證據」顯示輝達可能受惠被竊資料，案件應交由陪審團審理。路透
美國加州聯邦法官周四裁定，關於法雷奧控告輝達竊密一案，有足夠的「間接證據」顯示輝達可能受惠被竊資料，案件應交由陪審團審理。路透

一名從法國汽車零部件公司法雷奧（Valeo）離職後轉投輝達（Nvidia）的工程師，被控竊取前東家的自動駕駛技術商業機密。美國加州聯邦法官周四裁定，此案存在足夠的「間接證據」，顯示輝達可能受惠於來自法雷奧的機密資料，案件應交由陪審團審理。

根據訴訟資料，工程師莫尼魯札曼（Mohammad Moniruzzaman）2021年換工作換到輝達時，這家矽谷AI巨擘正與法雷奧旗下的德國子公司合作，為賓士汽車進行一項專案。

有一次視訊會議，法雷奧員工意外發現，該工程師的電腦螢幕上竟然出現法雷奧機密的原始碼文件，他們在他關閉視窗前截取螢幕畫面留下證據，隨後在2023年於加州對輝達提告。莫尼魯札曼在德國已被定罪，罪名是侵害商業機密。

輝達否認利用被竊取的資料來開發自家的停車輔助技術，聲稱已解雇莫尼魯札曼，並將他為該專案做的所有工作「回溯還原」，也就是徹底清除。

但在周四的裁決，地區法官維澤（Noel Wise）雖然駁回法雷奧七項商業機密指控中的三項，卻拒絕輝達對撤銷法雷奧訴訟的請求。

她指出此案的關鍵疑點：該工程師加入後，輝達停車輔助技術的進展迅速；以及，輝達的自駕程式代碼有「許多與法雷奧被竊程式碼直接對應的功能」。

輝達在非辦公時間未立即回覆置評請求。

