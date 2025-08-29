輝達曝客戶過度集中風險！靠兩公司撐四成營收 市場瘋猜鴻海和廣達

根據輝達（Nvidia）向美國證券交易委員會申報的資料，在止於7月的上季，兩大客戶貢獻了高達39%的營收。身分成謎的A客戶和B客戶在總營收的占比分別是23%和16%，遠高於去年同期前兩大客戶的14%和11%，引發市場對該公司客戶集中度過高的疑慮。

這引燃市場的熱烈討論：輝達爆炸性的成長是否主要依賴於少數大型雲端業者，例如微軟、亞馬遜、Google和甲骨文。

根據輝達財務長柯蕾絲周三的說法，「大型雲端服務商」約占該公司資料中心營收的50%，而資料中心業務上季占輝達整體營收的88%。她還補充，輝達曾經歷「少數客戶貢獻高比率營收」的情況，此一趨勢可能持續。

然而，神秘客戶A與B未必是雲端服務商。輝達發言人拒絕透露。根據文件，輝達將客戶區分為「直接客戶」與「間接客戶」，而A與B均屬於「直接客戶」。

直接客戶不是晶片最終使用者，而是採購輝達晶片組裝成完整系統或電路板後，再轉售給資料中心、雲端業者與終端用戶的企業。這類客戶包括鴻海、廣達等原始設計或原始設備製造商，或戴爾等經銷商或系統整合商。

間接客戶則涵蓋雲端服務供應商、網路公司與一般企業，通常向輝達的直接客戶採購系統。輝達表示，僅能根據採購訂單與內部銷售數據推估間接客戶貢獻的營收。

要判斷雲端巨擘是否為神秘客戶極其困難，部分原因在於輝達對直接與間接客戶的定義存在彈性空間。文件也提到，有兩家間接客戶透過客戶A與B採購系統，各自貢獻超過10%營收。

更添謎團的是，輝達稱某「AI研發公司」透過直接與間接管道貢獻「顯著」營收。輝達週三向投資者強調，AI系統需求不僅來自雲端供應商，還擴及採購AI系統的企業、專攻AI服務的新興雲端商（neoclouds），以及外國政府