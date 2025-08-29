快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
戴爾（Dell）周四公布財報，營收與獲利均優並上修全年展望，但人工智慧（AI）伺服器的銷售低於前一季、利潤率也未達分析師預期。美聯社
戴爾（Dell）周四公布財報，營收與獲利均優並上修全年展望，但人工智慧（AI）伺服器的銷售低於前一季、利潤率也未達分析師預期。美聯社

戴爾（Dell）周四雖繳出優於預期的財報，並調升全年展望，卻因上季人工智慧（AI）伺服器銷售額下滑、利潤率未達市場預期，導致盤後股價應聲重挫逾5%。

AI應用對運算的需求激增，為戴爾、美超微（Super Micro）和慧與科技（HPE）等高階伺服器製造商帶來銷售熱潮。然而，投資人持續關注AI伺服器的獲利能力，因其需採用輝達（Nvidia）和超微（AMD）等廠商生產的昂貴處理器。

在止於8月1日的第2季，戴爾的AI伺服器訂單金額為56億美元，較前一季的121億美元大幅減少。該季出貨金額82億美元，未交付訂單積壓量117億美元，也低於前一季的144億美元。

包含伺服器與網路設備銷售的基礎設施部門，上季營業利益率為8.8%，低於分析師預估的10.3%。調整後毛利率18.7%，較去年同期低，市場預期19.6%。

戴爾周四在紐約收盤報134.05美元，盤後下跌5.26%。但今年來漲幅仍有15%。

戴爾將本（2026）年度AI伺服器出貨目標由150億美元上調到200億美元，它的客戶包括馬斯克旗下的xAI以及輝達撐腰的雲端供應商CoreWeave。

營運長克拉克在財報後電話會議中解釋，上季為了爭取並完成配備最新輝達晶片的伺服器訂單，加上因應監管環境，供應鏈中產生「一次性支出」，影響AI伺服器業務的利潤。

剔除特定項目後，預估本年度每股盈餘約為9.55美元，高於5月時的預測。全年營收預測也從1,030億美元調升至1,070億美元。分析師原先預估每股盈餘9.43美元，營收1,052億美元。

戴爾上季營收年增19%至298億美元，高於市場預期的292億美元；調整後每股盈餘2.32美元，略高於市場預期的2.3美元。

基礎設施部門營收大增44%，主因是伺服器與網路設備銷售暴增69%。但由企業與消費型PC組成的客戶端部門，營收僅成長1%至125億美元，不及市場預期的128億美元。

對手惠普（HP）周三公布的PC營收成長6%，表現較佳。但惠普股價今年來累跌13%，遠遜於戴爾。

